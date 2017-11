Raiffeisen Bank International verdoppelte Gewinn

WIEN. Die börsennotierte Raiffeisen Bank International (RBI) hat heuer in den ersten drei Quartalen deutlich mehr verdient.

RBI-Vorstandschef Johann Strobl Bild: APA

Das Konzernergebnis wurde von 433 auf 910 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Zinsüberschuss stieg im Jahresvergleich um 2,2 Prozent auf 2,39 Milliarden Euro. Die neuen Kreditrisikovorsorgen gingen um 68 Prozent auf 160 Millionen Euro zurück.

"Wir sind mit dem Ergebnis der ersten neun Monate sehr zufrieden", sagt RBI-Chef Johann Strobl. Der breite wirtschaftliche Aufschwung in Zentral- und Osteuropa spiegle sich in allen Segmenten. "Wir schreiben in allen Märkten Gewinne", betont Strobl. Bei der Reduzierung der notleidenden Kredite sei man gut vorangekommen und habe die Ziele für dieses Jahr bereits übererfüllt.

Hauptverantwortlich für das leicht verbesserte Zinsergebnis war ein währungsbedingter Anstieg des Zinsüberschusses in Russland in Höhe von 62 Millionen Euro. In anderen Märkten kam es dagegen wegen des anhaltend niedrigen Zinsniveaus zu leichten Rückgängen.

