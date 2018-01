Rätselraten um Aus von Modemarke "Naketano"

ESSEN. "Es ist Zeit für eine Veränderung." Mit diesen plumpen Worten verkündete die deutsche Modemarke "Naketano", die für Pullis mit dicken Kordeln bekannt ist, ihr Ende. Das löste großes Rätselraten im Netz aus.

Das Aus der jungen Marke war überraschend. An den Geschäftszahlen kann die Entscheidung der Geschäftsführer Sascha Peljhan und Jozo Lonac nicht gelegen haben. "Naketano" hat sich seit seiner Entstehung im Jahr 2006 zu einer festen Größe im deutschen Modemarkt etabliert. Das Unternehmen gilt als Hoffnungsschimmer der kriselnden Textilbranche in Deutschland.

Die aktuelle Kollektion wird allerdings die letzte sein, geliefert wird nur noch bis 31.12. dieses Jahres. Ihr erfolgreiches Pullover-Imperium zu verkaufen kam für die "Naketano"-Gründer nicht in Frage.

Was steckt also hinter dem plötzlichen Aus? Eine der vielen Vermutungen ist, dass es sich nur um einen PR-Gag handelt. "Naketano" ist nun in aller Munde. Mit der überraschenden Nachricht sollen Investoren angelockt werden.

Andere meinen, dass Peljhan und Lonac einen Neustart mit einer neuen, "sauberen" Marke versuchen wollen. Sie waren in die Kritik geraten, weil sie die "Naketano"-Kleidung in Asien produzieren lassen.

Spiegel Online berichtet am Montag allerdings von einem ganz anderen, banalen Grund: "Die beiden haben einfach keine Lust mehr gehabt", wird ein Branchenkenner zitiert. Er soll die Geschäftsführer persönlich getroffen haben. Sascha Peljhan und Jozo Lonac verfolgten bei der Gründung nicht in erster Linie wirtschaftliche Ziele. "Wir sind keine Fashion-Fuzzis", sagte Peljhan einmal in einem Interview mit derwesten.de.

"Sie waren von ihrem Erfolg überrascht und wollten das mehr als Hobby betreiben", sagt der Insider im Spiegel-Interview.

