RHI fusioniert und kehrt Wiener Börse den Rücken

WIEN. Der ATX-Konzern geht mit brasilianischem Mitbewerber zusammen und verlegt seinen Sitz in die Niederlande.

Der RHI-Konzern stattet Industrieöfen, etwa für Stahlerzeuger, mit feuerfesten Materialien aus. Bild: Reuters

Der börsenotierte Industriezulieferer RHI mit Wurzeln in der Obersteiermark fusioniert mit seinem brasilianischen Konkurrenten Magnesita. Dies gab das Unternehmen gestern bekannt. Der Firmensitz wandert von Österreich in die Niederlande.

Vom Wiener Börsenparkett verschwindet der ATX-Wert. Von der Wiener Börse heißt es, man sei mit RHI im Gespräch, wie man die Verbindung zum heimischen Publikum aufrechterhalten könne. Die Aktie des neuen Konzerns RHI Magnesita wird in London notieren. Die RHI-Aktie reagierte harsch auf die Neuigkeiten: Sie verlor zwischenzeitlich mehr als zehn Prozent ihres Werts.

RHI-Interimschef Wolfgang Ruttenstorfer – er ist im Sommer für den krankheitsbedingt ausgefallenen Franz Struzl eingesprungen – versuchte deshalb auch zu beruhigen. "Die Steuerung des Unternehmens wird aus Österreich heraus erfolgen, und auch die Steuerzahlungen werden in Österreich getätigt", erklärte er bei einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz.

Die Steuervorteile, die die Niederlande bieten würden, seien gar nicht so groß. "Wie Sie wissen, hat RHI Verlustvorträge, die auch noch weiter genutzt werden können", ergänzte Finanzchefin Barbara Potsik-Eibensteiner. Für Holland habe man sich aus rechtlichen Gründen entschieden. Diese seien ideal für ein Listing in London und trotzdem in der EU zu bleiben. Ohne Brexit wäre der Firmensitz vermutlich nach London gekommen, hieß es gestern. Die Magnesita-Eigentümer, GP Investments und Rhone Capital, bekommen für ihre 46 Prozent an Magnesita 118 Millionen Euro und 4,6 Millionen neue Aktien der RHI Magnesita. Die Aktionäre der RHI werden ihre Aktien 1:1 gegen die Aktien der RHI Magnesita umtauschen können. An der künftigen Gesellschaft werde der derzeitige Magnesita-Eigentümer einen Anteil von neun Prozent haben und die heutigen RHI-Kernaktionäre 32 Prozent. Der Rest wird Streubesitz.

2015 hat die RHI 1,8 Milliarden Euro Umsatz gemacht und Magnesita halb so viel. "Wir erwarten, dass es durch die Kombination zu einem Marktverlust kommt aus Kundenreaktion", es werde aber leichtes organisches Wachstum geben, das dies kompensiere, sagt Ruttenstorfer. Die kombinierte Gruppe strebe bis 2020 einen Umsatz von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro an. Die EBIT-Marge soll zwölf Prozent betragen.

„Die Steuerung des Unternehmens wird aus Österreich heraus erfolgen und die Steuerzahlungen werden in Österreich getätigt.“ Wolfgang Ruttenstorfer, RHI-Interimschef



