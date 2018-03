RBI: "Gewinne in allen Märkten"

WIEN. Nach Jahren des Rückbaus will Raiffeisen Bank International wieder wachsen.

Das erste Jahr nach der Fusion mit der Raiffeisen Zentralbank (RZB) war für die Raiffeisen Bank International (RBI) ein ertragreiches. Die Bank habe in all ihren Märkten Gewinne schreiben können, teilte Vorstandsvorsitzender Johann Strobl bei der Bilanzpressekonferenz gestern in Wien mit.

287 Millionen Euro mussten im Vorjahr für Kreditwertberichtigungen verbucht werden. Das entspricht einem Rückgang um zwei Drittel. Die entspannte Risikolage war auch der Haupttreiber für die Verdoppelung des Gewinns auf 1,116 Milliarden Euro. Russland war mit einem Nettogewinn von 443 Millionen Euro wieder die Ertragsperle unter den Ostbanken des Konzerns. Insgesamt ist die RBI in 15 Märkten mit Banken tätig.

Nach drei dividendenlosen Jahren schüttet die Bank 204 Millionen Euro (62 Cent je Aktie) für 2017 als Dividende aus. Das entspricht einer Quote von 18 Prozent. Ziel sind mittelfristig 20 bis 50 Prozent Ausschüttung des Konzerngewinns.

Nach Jahren des Rückzugs und Straffungen im Filialnetz wird erstmals auch wieder an Zukäufe gedacht. "Es findet seit einiger Zeit in vielen Märkten ein Konsolidierungsprozess statt", sagte Strobl. Mit Portfolio-Zukäufen habe die RBI gute Erfahrungen gemacht. Als Beispiel nannte Strobl den Kauf der Privatkundensparte der Citibank in Tschechien.

Ende 2017 beschäftigte die Bankengruppe mit einer Bilanzsumme von 135,15 Milliarden Euro 49.700 Mitarbeiter. Die Kernkapitalquote lag bei 12,7 Prozent.

