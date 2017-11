Privatinsolvenzen: "Verdoppelung im nächsten Jahr"

WIEN. Die Zahl der Privatkonkurse könnte sich im kommenden Jahr auf 15.000 verdoppeln, erwarten Experten. Grund dafür ist das Zuwarten auf die Novelle des Privatinsolvenzrechtes, die morgen in Kraft treten wird.

Die Insolvenzstatistik des Gläubigerschutzverbandes Creditreform zeigt, dass in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres die Zahl der eröffneten Privatinsolvenz-Verfahren um 22,6 Prozent auf 4796 gesunken ist. Das ist der niedrigste Stand seit zehn Jahren. Auch die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in den ersten neun Monaten 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 Prozent auf 2327 gesunken.

Was die Privatkonkurse angeht, so werde durch die Novelle die Entschuldung erleichtert. "Es ist durchaus vorstellbar, dass sich die Zahl der Verfahren auf 15.000 verdoppelt", wird Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer in einer Aussendung zitiert.

