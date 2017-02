Preisrally: Anleger stecken Millionen in Immo-Aktien

Investoren kaufen Firmenanteile, weil diese billiger sind als die Immobilien selbst – Außerdem haben sie weniger Arbeit damit

Bild: Erwin Wodicka

Es herrscht ein regelrechtes "G’riss" um die Aktien der Linzer Immobilienfirma Athos. Wie berichtet, lieferten sich prominente Anleger in den vergangenen Monaten einen millionenschweren Übernahmekampf. Seit dieser Woche hält die WSS-Gruppe, hinter der mehr als 100 private Investoren stehen, die Mehrheit an Athos. Auch die Papiere anderer börsennotierter Immo-Unternehmen sind heiß begehrt.

Das zeigt sich an den Kursen. Nach einem massiven Einbruch in der Finanzkrise zwischen 2007 und 2009 dümpelten sie einige Jahre mehr oder weniger dahin. Seit fünf Jahren und vor allem zuletzt ging es wieder steil bergauf.

Bei Athos beträgt das Kursplus seit 2012 rund elf Prozent pro Jahr. Die Aktien der Wiener Gesellschaften CA Immo und s-Immo legten um 19 und 21 Prozent per annum zu. Letztere hat alleine in den vergangenen zwölf Monaten sogar 51 Prozent an Wert gewonnen.

Warum investieren viele Anleger ihr Geld wieder in riskante Immobilienaktien statt direkt in Haus und Grund? Weil es für sie in vielen Fällen billiger ist, ein bestehendes Immobilien-Portfolio zu kaufen. Häuser, Wohnungen und Grundstücke haben sich nach der Finanzkrise massiv verteuert, vor allem in den Ballungsräumen und wenn man sie einzeln handelt. Laut Marktbeobachtern liegen die Kurse der österreichischen Immo-Aktien trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung im Schnitt immer noch rund zehn Prozent unter den Nettovermögenswerten der Firmen.

Dividenden statt Nullzins

Am Beispiel Athos: Im Portfolio des Unternehmens sind Objekte mit insgesamt 67.000 Quadratmetern Nutzfläche – zu 60 Prozent Wohnungen, außerdem Büros und Geschäftsflächen, überwiegend im oberösterreichischen Zentralraum. Sie sind sehr gut gelegen und unterschiedlich alt. Die Privatinvestoren haben 42 Euro je Aktie bezahlt. Insgesamt gibt es 1,8 Millionen Anteilsscheine. Athos wird an der Börse also mit rund 76 Millionen Euro bewertet – das sind 1100 Euro pro Quadratmeter. Die Immobilien der Firma stehen mit einem Wert von 104 Millionen Euro als Anlagevermögen in den Büchern, also 1600 Euro pro Quadratmeter.

Das ist noch günstig, wenn man bedenkt, dass Neubau-Wohnungen im Zentralraum nicht mehr unter 3000 Euro zu bekommen sind und es auch bei älteren Objekten in Städten in diese Richtung geht.

Natürlich hat eine Immo-Firma auch Schulden. Weil die Zinsen aber so niedrig sind, fällt das derzeit wenig ins Gewicht. Bei Athos betragen die jährlichen Nettomieten rund 5,5 Prozent des Vermögens, die Kreditkosten 1,5 Prozent.

Weitere Argumente für die Beteiligung an Immo-Unternehmen: Sie haben zuletzt jährlich zwei bis fünf Prozent Dividendenrendite abgeworfen und schlagen damit das Sparbuch deutlich.

Oder doch etwas zum Angreifen?

Wer Aktien kauft, spart außerdem viel Arbeit wie Mietersuche und Instandhaltung. Auch fallen Nebenkosten eines Immobilienkaufs weg. Letztere sind oft so hoch, dass man Jahre braucht, um allein diese wieder zu verdienen. Auch spricht für Aktien, dass man sie rascher und in Teilen verkaufen kann, wenn man plötzlich Geld braucht.

All das zählt aber wenig, falls man als Anleger an Substanz und sicheren Sachwerten interessiert ist, die nicht verschwinden können und an denen man Freude hat. Aktien sind nur Beteiligungen, Haus und Grund kann man angreifen.

