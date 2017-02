Preise für Haushaltsenergie 2016 auf dem Niveau von 2009

WIEN. Anstieg der Verbraucherpreise wurde durch billige Energie im Vorjahr um einen halben Prozentpunkt gebremst.

So billig wie im Vorjahr waren Heizen und Autofahren zuletzt 2009. Das geht aus dem Energiepreisindex für 2016 hervor, den die Österreichische Energieagentur gestern präsentierte.

Die Energiepreise haben im Vorjahr die Jahresinflationsrate gedämpft: Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,9 Prozent, bereinigt um die energierelevanten Positionen wäre die Jahresinflation mit 1,4 Prozent deutlich höher ausgefallen, heißt es bei der Energieagentur.

Treibstoffe waren 2016 so billig wie zuletzt in Jahr 2009. Im Vergleich zu 2015 war Superbenzin um 7,4 Prozent billiger, Diesel um 8,2 Prozent. Heizöl kostete im Jahresdurchschnitt 2016 um 14 Prozent weniger als 2015 und war damit so günstig wie zuletzt vor zwölf Jahren. Für eine Tankfüllung von 3000 Liter musste ein Haushalt im Durchschnitt 1840 Euro bezahlen, um fast 300 Euro weniger als 2015 und sogar um 800 Euro weniger als 2014.

Diese Preisrückgänge folgten zum Großteil den Entwicklungen auf dem Ölmarkt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent lag im Jahresdurchschnitt 17 Prozent unter dem Wert von 2015. Die Schwankungen waren allerdings hoch: Das Jahr 2016 beendete der Ölpreis mit einem 17-Monats-Hoch von rund 53 Dollar je Fass. Zu Jahresbeginn war der Brent-Preis mit 30 Dollar je Fass auf einem Zwölf-Jahres-Tief.

Strom war im Vorjahr um 1,1 Prozent teurer, wobei die Erhöhung der Nicht-Energie-Komponenten wie Netztarife und Ökostromförderung mit 4,1 Prozent höher war als beim reinen Energiepreis, der im Durchschnitt um 1,5 Prozent zulegte.

Die Preise für feste Brennstoffe insgesamt waren um 0,3 Prozent niedriger. Das war der erste Rückgang seit 2008. Hauptverantwortlich dafür waren niedrigere Preise für Brennholz (minus 0,1 Prozent) und Holzpellets (minus 2,4 Prozent).

