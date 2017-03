Preisabsprachen im Trockenbau aufgedeckt

WIEN/GMUNDEN. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat einen langjährigen mutmaßlichen Kartellbetrug von Trockenbaufirmen aufgedeckt.

350 Bauprojekte wurden geprüft. Bild: Symbolfoto: OÖN

Seit 2015 wird ermittelt, gab die BWB gestern bekannt. Zumindest eine Firma aus Oberösterreich soll an den Preisabsprachen beteiligt gewesen sein.

Die Vorgangsweise dürfte so erfolgt sein, dass mehrere Trockenbauer über Jahre so angeboten hatten, dass einmal der eine und einmal die andere Aufträge in Ministerien, Schulen oder Krankenhäusern gewonnen hat. Die anderen hätten sogenannte Deckangebote abgegeben. Alle Aufträge waren unter dem Schwellenwert von 5,225 Millionen Euro. Das hat es ermöglicht, dass die Aufträge nicht ausgeschrieben werden mussten.

Verdacht gegen Firma aus Oberösterreich

350 Bauprojekte wurden laut BWB auf kartellrechtswidriges Verhalten geprüft. Rund 50 öffentliche Auftraggeber sollen über Jahre geschädigt worden sein. In sechs Fällen wurden bereits Bußgeldanträge gestellt. Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist aktiv geworden. Sie ermittelt gegen zehn Unternehmen und 30 Personen, die zwischen 2011 und 2016 bei öffentlichen Aufträgen illegale Preisabsprachen getroffen haben.

Hausdurchsuchungen wurden bei sieben Firmen an acht Standorten durchgeführt. Eine Firma, die mutmaßlich in Gmunden ihren Firmensitz sowie eine Niederlassung in Wien hat und von einem Anwalt aus der Traunseestadt vertreten wird, hat sich bis zum Obersten Gerichtshof gegen die Hausdurchsuchungen gewehrt. Die BWB hat daraufhin E-Mails vorgelegt, die den Verdacht nahe legten, dass ein Prokurist an Absprachen der Angebotssummen beteiligt war. Der Rekurs der Firma wurde daraufhin abgelehnt. (sib)

