Postbus verlor Ausschreibung im Mühlviertel: 31 Posten weg

Ich gehe davon aus, dass der Verkehrsverbund sehr genaue Bedingungen ausgeschrieben hat und diese auch bei Nichteinhaltung sanktioniert.

Es soll schon Betreiber geben, die ihre Strecke wieder verloren haben, weil zB. zu viel an Subunternehmer delegiert wurde (in einem krassen Fall sogar an den unterlegenen Mitbewerber, der vorher diese Strecke befahren hat).



Als Kunde würde ich mir aber sehr oft eine Alternative zum oö. Verkehrs(verhinderungs)Verbund wünschen. Der zB. den Schwachsinn von Kernzonenaufpreisen abstellt (Bus bis zum Hauptbahnhof ohne Aufpreis, Müüüüüühlkreisbahn + Bim ebenfalls zum Bahnhof +2,20 €/Fahrt) usw.