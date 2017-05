Post ist stark ins Jahr gestartet

WIEN. Die Österreichische Post hat ein starkes erstes Quartal 2017 hingelegt und den Ausblick für heuer bestätigt.

Mehr Geschäft mit Paketen Bild: Post AG

Das Betriebsergebnis (EBIT) um 6,4 Prozent auf 54,4 Mio. Euro. Beim Umsatz gab es zwar ein Minus von 17,6 Prozent auf 488,7 Mio. Euro, das sind aber noch Nachwehen des Verkaufs der deutschen Logistiktochter trans-o-flex. Ohne diesen Verkauf hätte der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 488,7 Millionen Euro zugelegt, heißt es bei der Post AG.

Nach wie vor geht das Briefgeschäft zurück, in den ersten drei Monaten gab es ein Minus von fünf Prozent. Beim Paketgeschäft gab es aber, dank Internethandel, einen Zuwachs von rund zehn Prozent. Bereinigt um den Verkauf der trans-o-flex ist der Personalaufwand stabil geblieben. Die guten Zahlen sind aber auch dem Kalender zu verdanken. "So waren im Quartalsvergleich zwei zusätzliche Kalenderwerktage zu verzeichnen und auch der späte Ostertermin wirkte sich positiv auf die Werbe- und Paketumsätze im März aus", teilte dazu die Post AG am Freitag in einer Aussendung mit.

Für das Gesamtjahr strebt die teilstaatliche, börsenotierte Post AG eine stabile Entwicklung an. „Die angepeilte umsatzseitige Entwicklung gepaart mit Kostendisziplin und einer effizienten Leistungserbringung sollte zu einem stabilen Ebit auf dem Niveau des Jahres 2016 führen", gibt Pölzl den Kurs vor.

1 Kommentar (13783) · 12.05.2017 11:16 Uhr von Gugelbua· 12.05.2017 11:16 Uhr soweit ich es fühle, auf Kosten der Kunden ! Antwort schreiben

