Post investiert 500 Millionen Euro in den Ausbau der Paket-Logistik

WIEN. Umsatz und Ergebnis stiegen im Vorjahr im niedrigen einstelligen Bereich

Generaldirektor Georg Pölzl Bild: Reuters

Die Österreichische Post will in den kommenden drei Jahren kräftig investieren. Bis 2021 soll die Sortierleistung auf 100.000 Stück pro Stunde verdoppelt werden. Dafür will die Post 500 Millionen Euro in den Hand nehmen.

Trotz dieses Investitionsprogramms wird die Dividende für das Geschäftsjahr um 2,5 Prozent auf 2,05 Euro pro Aktie erhöht, was durch das gute Jahresergebnis gerechtfertigt sei, sagte Post-Generaldirektor Georg Pölzl bei der Präsentation der Bilanz 2017 in Wien.

Bereinigt um den Verkauf der deutschen Pakettochter trans-o-flex stieg der Umsatz um 2,3 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro, wobei beim Brief ein Minus von 2,1 Prozent und beim Paket ein Plus von 17,7 Prozent erzielt wurde. Das Betriebsergebnis (Ebit) wurde 2017 um 2,7 Prozent auf 207,8 Millionen Euro gesteigert. Die Ebit-Marge stieg von 10 auf 10,7 Prozent.

Die Paketmenge erhöhte sich im Vorjahr um 20 Prozent auf 97 Millionen Stück. Am Gesamtmarkt in Österreich hält die Post 47 Prozent Marktanteil. Bei den Retoursendungen von Bestellungen im Internet liegt dieser Anteil laut Pölzl bei rund 75 Prozent. Beim Briefgeschäft hält der Rückgang an, im Jahresvergleich zu 2016 betrug das Minus fünf Prozent, womit aber immer noch 728 Millionen Briefe transportiert wurden.

Planmäßig laufe die Entwicklung beim Beschäftigtenstand. Von den 20.524 Mitarbeitern der Post arbeiten 17.463 in Österreich, von ihnen sind noch rund 35 Prozent Beamte. Rund 200 Arbeitsplätze seien im Vorjahr durch Fluktuation abgebaut worden. Der Personalaufwand stieg trotzdem um 1,5 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro, was rund der Hälfte des Gesamtumsatzes der Post entspricht.

Zum künftigen Bank-Partner nach dem Ausstieg der Bawag konnte der Post-Chef noch keine Neuigkeiten berichten. „Wir verhandeln mit in- und ausländischen Partnern“, sagte Pölzl. Die Post werde aber auf jeden Fall im Bankgeschäft bleiben.

