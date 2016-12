Porsche Holding verkauft erstmals mehr als eine Million Fahrzeuge

WIEN/SALZBURG. 7,8 Prozent Absatzplus trotz VW-Abgasaffäre – Marktanteil in Österreich bleibt bei einem Drittel.

Alain Favey, Vorstandschef Bild: Porsche

Die Porsche Holding Salzburg (PHS) hat die VW-Abgasaffäre offenbar gut überstanden und wird 2016 erstmals eine Million neue und gebrauchte Autos verkaufen. Die Anzahl der Auslieferungen wird bei Neuwagen um 7,2 Prozent auf 719.000 erhöht, bei Gebrauchtwagen um 9,4 Prozent auf 281.000. Der Absatz werde gegenüber 2015 trotz VW-Abgasaffäre um 7,8 Prozent steigen, sagte Vorstandschef Alain Favey gestern, Dienstag, bei der Jahrespressekonferenz in Wien.

Von Österreich aus ist die PHS in 26 Ländern im automobilen Groß- und Einzelhandel mit allen Marken des Volkswagenkonzerns tätig. "Vor fünf Jahren sind wir noch bei einem Gesamtvolumen von 625.000 Fahrzeugen gestanden", sagt Favey.

Auf dem österreichischen Pkw-Markt sei ebenfalls ein Aufwärtstrend erkennbar. Der Marktanteil hat sich zwar seit dem Vorjahr mit 34,5 Prozent nicht verändert, aber "das ist besser als erwartet". Volkswagen liegt bei den Automarken in Österreich wie 2015 mit 17,1 Prozent Marktanteil vor Opel (7) und Skoda (6,5). Das beliebteste Modell ist nach wie vor der VW Golf, den einer von 20 Autofahrern besitzt. Auf den Plätzen folgen der Skoda Octavia und der VW Tiguan mit jeweils 2,6 Prozent Marktanteil.

87.100 Dieselautos umgerüstet

Positiv sieht Favey in Österreich die Rückholaktion der VW-Dieselautos wegen der Abgasaffäre: 388.000 Fahrzeuge benötigen eine Umrüstung, bei 87.100 sei das bereits passiert. "Das Austauschen dauert höchstens eine Dreiviertelstunde", sagt Johann Schmidinger, Leiter Service und Technik bei Porsche. "In dieser Woche werden wir 60.000 Fahrzeuge freigeben, bis Ende Jänner wird ein Großteil der betroffenen Fahrzeuge freigegeben werden." Ein Ende der Aktion sei für Herbst 2017 geplant.

Schon zu Jahresbeginn startet die PHS mit dem Online-Portal "car.advisor." Dort können Kunden die 644 Händlerbetriebe und ihre Mitarbeiter bewerten. "Wir wollen transparentere und bessere Rückmeldungen von unseren Kunden bekommen", sagt Favey. Er will künftig auch den Bereich E-Mobilität im Konzern verstärken. In Österreich wurden heuer 3600 Elektrofahrzeuge zugelassen, Porsche hält bei 12,8 Prozent Marktanteil. Favey: "Es ist besser, jetzt zu investieren, als später Millionenstrafen zu erhalten, weil man die CO2-Ziele der EU nicht erreicht hat." (rom)

Porsche Holding

Die Porsche Holding Salzburg (PHS) ist in 26 Ländern im automobilen Groß- und Einzelhandel tätig – in Europa, Südamerika, China und seit September dieses Jahres auch in Malaysia.

Weltweit beschäftigt die PHS 35.500 Mitarbeiter. Das sind um 2400 mehr als 2015. Die Zahl der Händlerbetriebe wuchs von 628 auf 644 . Die nächsten Umsatzzahlen präsentiert Porsche im März 2017, Gewinne „prinzipiell nie“.

