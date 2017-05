Porr übernimmt Hinteregger

WIEN/SALZBURG/LINZ. Der Baukonzern Porr verleibt sich das Salzburger Unternehmen Hinteregger ein. Die Linzer Baufirma Dywidag, die bisher zur Hinteregger-Gruppe gehörte, bleibt aber im Einflussbereich der Salzburger Unternehmerfamilie.

Porr-Chef Karl-Heinz Strauss Bild: APA

Der börsennotierte Baukonzern Porr will die Salzburger Hinteregger-Gruppe vollständig übernehmen. Darüber habe man sich mit den Eigentümern der Hinteregger-Holding grundsätzlich geeinigt, teilte Porr am Montag mit. Die Hinteregger-Anteile an der Linzer Dywidag-Gruppe sollen zu 100 Prozent in das Eigentum der Familie G. Klaus Hinteregger übergehen.

"Die Zusammenführung findet auf Augenhöhe statt", sagte Porr-Vorstandschef Karl-Heinz Strauss laut Aussendung. Die G. Hinteregger & Söhne Baugesellschaft m.b.H. solle ein selbstständiger Teil der Porr werden. "Natürlich werden wir den gut eingeführten Namen Hinteregger beibehalten, um so die lange Tradition und die bestehenden Kundenbeziehungen nachhaltig zu pflegen."

Das 1914 gegründete Unternehmen Hinteregger ist sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau tätig - vor allem in Österreich. Schwerpunkte sind der industrielle Tiefbau, der Kraftwerks- und der Untertagebau. Die Firmengruppe erzielte 2016 eine Produktionsleistung von rund 220 Millionen Euro und beschäftigt rund 850 Leute.

