Polytec-Gründer kauft Hotel Aviva

ST. STEFAN AM WALDE. Ein Jahr nach dem Ableben des Aviva-Gründers Werner Pürmayer ist die Neuausrichtung des Hotels im Mühlviertel geklärt.

AVIVA Käufer Friedrich Huemer, AVIVA Verkäuferin Eva-Maria Pürmayer, AVIVA Pächter Christian Grünbart Bild: aviva

Die Erbinnen, die drei Töchter Eva-Maria, Christina und Stephanie Pürmayer, verkaufen das 102 Zimmer-Hotel in St. Stefan am Walde an den Linzer Gründer und Kernaktionär des Automobilzulieferers Polytec, Friedrich Huemer. Huemer baut damit sein großes Hotelportfolio weiter aus – das Aviva ist sein elftes Hotel. Pächter des Aviva ist der derzeitige Geschäftsführer Christian Grünbart, der das Konzept, das Hotel auf Singles, Alleinreisende sowie Seminare und Events auszurichten, etabliert hat. Dieses Konzept soll weitergeführt werden.

Grünbarts Unternehmen G7 Tourismusberatung GmbH wird Gesellschafterin der neu gegründeten Hotel Aviva Betriebs GmbH, die den operativen Hotelbetrieb leitet und die gesamte Belegschaft übernimmt.

Huemers Leidenschaft

Polytec-Eigentümer Huemer hatte bereits vor Jahren damit begonnen, in Immobilien zu investieren, wobei er sein Faible für Hotels entdeckte. Er kaufte Drei-Sterne-Häuser in Salzburg und und auch fünf Falkensteiner-Hotels, eines davon in Bad Leonfelden. Sein vorletzter Coup war das Hotel Courtyard by Marriot in Linz. Sein elftes Hotel, das Aviva, feiert heuer im Herbst übrigens seinen zehnten Geburtstag. Nach der schwierigen Zeit nach dem Ableben von Pürmayer hat sich das Hotel - so die Auskunft der Erbinnen - „betriebswirtschaftlich erfangen“. Die Auslastung in den Sommermonaten sei gut gewesen

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema