Pleite: Gutschein-Besitzer schauen durch die Finger

LINZ. Insolvente Firmen nehmen Gutscheine nicht mehr an.

Kunden der pleite gegangenen Einrichtungs-Kette Butlers sind sauer. Bild: dpa

Frau S. hat zu Weihnachten einen 50-Euro-Gutschein für die deutsche Einrichtungskette Butlers bekommen, die auch in Haid eine Filiale betreibt. Am Dienstag wollte ihn die in Wien lebende Oberösterreicherin in einem Geschäft in der Bundeshauptstadt einlösen. Doch Butlers nahm den Gutschein nicht mehr an. "Eine Frechheit", sagt S. Der Grund ist aber nicht technischer Natur, wie ihr eine Mitarbeiterin anfangs sagte, sondern vielmehr, dass Butlers am Montag pleite gegangen ist.

Denn nach dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit darf ein Unternehmen einzelne Gläubiger nicht begünstigen oder benachteiligen. Und der Gutschein-Besitzer wird bei einer Insolvenz zum Gläubiger, wie es etwa ein Lieferant auch ist. Das bestätigt der Linzer Anwalt Rudolf Mitterlehner, der als Masseverwalter in vielen großen Verfahren tätig war – beispielsweise bei der Drogeriekette dayli (vormals Schlecker).

Die Kunden haben die Möglichkeit, ihre Forderung im Insolvenzverfahren anzumelden. Dafür wird aber eine Gebühr von 22 Euro fällig. Das ist meist mehr als man als Gutschein-Gläubiger an Quote aus dem Verfahren bekommt. Schon nach den Pleiten der Lebensmittelkette Zielpunkt und des Modehändlers Texhages hätten sich die Beschwerden gehäuft, sagt Ulrike Weiß, Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer Oberösterreich. Besonders, wenn das Geschäft nach einer Pleite eigentlich noch weitergeführt wird.

Weiß gibt drei Tipps: Gutscheine rasch einlösen; Gutscheine für Gruppen von Firmen, nicht nur für einzelne Unternehmen kaufen; Bargeld statt Gutscheine schenken.

