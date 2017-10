Plasser & Theurer: Michaelis neuer Aufsichtsratschef

LINZ. Linzer Gleisbau-Unternehmen engagiert früheren ÖIAG-Manager und zwei weitere neue Aufseher.

Vorsitzender Peter Michaelis Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Die Eigentümer des Linzer Maschinen- und Gleisbauunternehmens Plasser & Theurer haben per Anfang Oktober drei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen: Peter Michaelis als Vorsitzenden des Kontrollgremiums, Michael Enzinger und Philipp Harmer.

Michaelis war von 2001 bis 2011 Vorstandssprecher der Staatsholding ÖIAG (heute ÖBIB) und damit Aufsichtsratschef bei OMV, Post und Telekom Austria. Der in Schwanenstadt geborene Manager bringe "jahrzehntelange internationale Erfahrung in der Maschinenbauindustrie" und "hohe Expertise in der Führung von Aufsichtsräten" mit, teilte Plasser & Theurer mit. Michaelis war früher 25 Jahre in der Maschinenbausparte des Mannesmann-Konzerns tätig gewesen. Zuletzt war er Vorsitzender der Geschäftsführung von IFA-Rotorion, einem deutschen Hersteller von Gelenken und Wellen für die Fahrzeugindustrie.

Der Wirtschaftsanwalt Enzinger ist Professor am Institut für Handels- und Wertpapierrecht der Uni Wien und Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien. Harmer stammt aus der gleichnamigen Industriellen-Familie. Er ist Unternehmer und war bis 2012 Personalberater und Geschäftsführer von Egon Zehnder in Wien. Aus Altersgründen scheiden Rudolf W. Boxler, Ilse Just und Friedrich Himmelfreundpointner aus dem Aufsichtsrat von Plasser & Theurer aus. Der bisherige Vorsitzende Gerhard Schaler wird auch künftig dem Gremium angehören.

Plasser & Theurer ist Weltmarktführer bei Gleisbaumaschinen. Im Sommer geriet das Familienunternehmen wegen Ermittlungen der Justiz und Gerichtsverfahren in die Schlagzeilen. Es geht unter anderem um Spionagevorwürfe.

