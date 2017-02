Pierer verkauft 12,1 Prozent seiner KTM-Aktien

WIEN/WELS. Die Pierer Industrie AG verkauft Aktien der KTM Industries AG, um deren Liquidität zu erhöhen. Pierer Industries werde in einer Privatplatzierung bis zu 12,1 Prozent der KTM-Papiere abstoßen (bis zu 27.205.398 Aktien), dritte weitere 0,9 Prozent des Grundkapitals.

Verkauf von KTM-Aktien Bild: ktm

Das teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit. Dadurch sollen die Handelsliquidität der Aktie der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange erhöht und der Aktionärskreis erweitert werden.

Aber die Pierer Industrie AG werde auch danach mindestens 62,8 Prozent der Aktien der KTM Industries halten. Sie habe sich verpflichtet, für eine Dauer von 90 Tagen ab dem Closing der Transaktion keine weiteren Aktien der Gesellschaft zu veräußern. Der Verkaufspreis der Aktien wird erst festgelegt.

1 Kommentar (141) · 22.02.2017 08:41 Uhr von hinterste· 22.02.2017 08:41 Uhr .....kauft er etwa die marode Firma nebst Nettingsdorf !!?? Antwort schreiben

