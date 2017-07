Pierer kauft wieder zu

WELS. KTM-Chef Stefan Pierer will die deutsche SHW-Gruppe übernehmen. Der börsennotierte Autozulieferer SHW beschäftigt 1300 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Umsatz von 463 Millionen Euro.

KTM-Chef Stefan Pierer Bild: KTM

Die Pierer Industrie AG hat heute Morgen ein Angebot an die SHW-Aktionäre zur geplanten Übernahme des börsennotierten deutschen Zulieferers veröffentlicht. Geboten werden 35 Euro je SHW-Aktie. Das sind um etwa zehn Prozent mehr als der Durchschnitt der vergangenen Monate vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht. Die oberösterreichische Industriegruppe verfolge mit dem Übernahmeangebot ein langfristiges Interesse und sehe in einer Übernahme die Möglichkeit der Realisierung von strategischen Potenzialen im Automotive-Branchensegment, heißt es in einer Aussendung. SWH liefert mit rund 1.300 Mitarbeitern Bremsscheiben, Pumpen und Motorkomponenten an die großen Automobilhersteller. 2015 hatte SHW 463 Millionen Euro umgesetzt und gut 14 Millionen Euro Nettogewinn erwirtschaftet. Im Juni war Pierer mit 18,91 Prozent bei SHW eingestiegen.

Die Firmengruppe des Industriellen Stefan Pierer ist im Fahrzeuggeschäft, u.a. im Segment Motorräder, sowie im automotiven High-Tech-Komponentenbereich tätig. Die Gruppe beschäftigt aktuell weltweit über 5.200 Mitarbeiter und erzielt mehr als 1,5 Milliarden Euro Gruppenumsatz. Bekanntestes Unternehmen der Gruppe ist KTM.

