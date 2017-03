Peugeot einigt sich auf Opel-Kauf - Bekanntgabe am Montag

PARIS/RÜSSELSHEIM. Der französische Autobauer Peugeot hat sich mit dem US-Konzern General Motors einem Insider zufolge auf den Kauf von Opel geeinigt.

Was passiert mit Opel? Bild: AFP

Der Verwaltungsrat des französischen PSA-Konzern gab am Freitag grünes Licht für die Übernahme, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Der Kauf solle Montagfrüh bekanntgegeben werden.

Ein PSA-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. General Motors will sich mit dem Verkauf von Opel aus seinem verlustreichen Europa-Geschäft zurückziehen. Eine Einigung zwischen Peugeot und GM hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Insidern zufolge hatten sich die beiden Unternehmen in Streitfragen wie dem Umgang mit Pensionsverpflichtungen bei Opel angenähert. Allerdings wurde zuletzt noch um Details gerungen.

Opel hat nicht nur in Deutschland Werke, sondern unter anderem auch in Österreich in Wien Aspern, wo 1.600 Mitarbeiter Motoren und Getriebe für Opel bauen.

1 Kommentar (4391) · 03.03.2017 19:21 Uhr von barzahler· 03.03.2017 19:21 Uhr Dann besteht Hoffnung, dass saubere Motoren in die Opel kommen und im Tausch Elektromotoren in die Franzosen. Dazu Brennstoffzellen vom Kooperationspartner Toyota.

