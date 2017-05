Peugeot-Linz kehrt zu seinen Wurzeln zurück

LINZ. Im ehemaligen CCL-Autohaus in der Industriezeile werden schon bald Fahrzeuge der Marken Peugeot, Citroen und Suzuki verkauft

So wird der neue Schauraum in der Industriezeile aussehen Bild: Peugeot Linz

Vor zehn Jahren hat Peugeot-Linz am Harter Plateau ein neues Autohaus eröffnet und den traditionsreichen Zentralbetrieb in der Pummererstraße in Linz (Ex-Leischko) aufgelassen. Nun kehrt die französische Marke zu ihren Wurzeln in Linz zurück: „Ich sperre in den nächsten Wochen einen zweiten Schauraum auf, in den Räumlichkeiten der früheren CCL Car Center Linz in der Industriezeile. Ziel ist, die Stadtkunden zu erreichen und so den Marktanteil im Großraum Linz zu erhöhen“, sagt Clemens Gradischnig, Standortleiter von Peugeot-Linz, im OÖN-Gespräch.

„Dort verkaufen wir künftig Autos der Marken Peugeot und Suzuki sowie Citroen in Kooperation mit dem Autohaus Autowelt Linz“. Suzuki ist laut Gradischnig eine „super Ergänzung“ zur Stammmarke Peugeot, weil die japanische Marke jahrzehntelange Allradkompetenz habe. Peugeot hat aktuell kein Allradfahrzeug im Programm.

Andreas Parlic, Geschäftsführer von Autowelt Linz (AWL) freut sich auf die Kooperation: „Mit dieser Lösung arbeiten wir miteinander statt gegeneinander.“ Damit könne man das Linzer Stadtgebiet noch intensiver betreuen.

Nur Verkauf, keine Werkstätte

Der zweite Peugeot-Betrieb sei eine Ergänzung zum Hauptbetrieb in Linz-Leonding, sagt Gradischnig. Am neuen Standort werde es aber nur einen Verkauf und eine Reparaturannahme geben – aber keine Werkstätte. „Repariert werden Peugeot- und Suzuki-Fahrzeuge bei uns am Harter Plateau, die Fahrzeuge der Marke Citroen bei der Autowelt Linz im Franzosenhausweg“, sagt Gradischnig. „Die Kunden können die Fahrzeuge aber bei uns in der Industriezeile abgeben, den Transport zur und von der Werkstätte übernehmen wir."

Das Peugeot Autohaus Linz-Leonding beschäftigt 46 Mitarbeiter und hat im Vorjahr 1270 Neu- und Gebrauchtwagen verkauft. Das Autohaus CCL mit den Marken Mitsubishi, Suzuki, Volvo und Hyundai ist im März 2015 in die Insolvenz geschlittert, seither steht ein Teil der Gebäude leer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema