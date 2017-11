Peinlich für die Queen: Ihr Herzogtum investierte in Steueroasen

Elizabeth II. wegen dubioser Anlagen in der Kritik – Paradise Papers befeuern Debatte um Steuerflucht in einstige britische Kolonien.

Königin Elizabeth II. unter Druck Bild: APA/AFP/POOL/YUI MOK

Königin Elizabeth II. "investierte Millionen in Offshore-Steueroasen", titelte am Montagmorgen die "Times". Dass die Monarchin es für nötig gefunden hatte, ihr Geld außer Landes zu schaffen, kam für viele Briten wie ein Schock.

Zum privaten Besitztum der Queen gehört das Herzogtum Lancaster, das ihr ein jährliches Einkommen von zwanzig Millionen Pfund verschafft. Es hatte 2004 fünf Millionen Pfund im Steuerparadies Bermuda und ein Jahr später nochmals 7,5 Millionen Dollar in der Steueroase Cayman Islands investiert, wo sich die Vermögensverwalter des Herzogtums in einen Investmentfonds namens "Dover Capital" einkauften. Niemand deutet an, dass die Anlagen illegal gewesen oder dass Steuern hinterzogen worden wären. Aber die Verbindung von Queen und Steueroasen führt zu geharnischten Protesten. Die Queen selbst hat keinen Einfluss darauf, in welche Unternehmen das Herzogtum Lancaster investiert. Umso wichtiger ist es, dass diejenigen, die diesbezügliche Entscheidungen treffen, sich der Brisanz bewusst sind, die gewisse Beteiligungen haben können.

Zu den eher dubioseren Anlagen von Dover Capital gehörte der Ankauf von "Threshers", einer Kette von Wein- und Spirituosengeschäften, die 2009 mit Millionen an unbezahlten Steuerschulden pleiteging. Noch fragwürdiger war die Akquisition der Kaufhauskette "BrightHouse", die sich dubioser Praktiken bedient. Ihre Zielkundschaft sind Geringverdiener, die sich die Anschaffung von Haushaltswaren nicht leisten können. BrightHouse bietet Ratenzahlungen an. Die Wucherzinsen können bis zu 99 Prozent betragen.

Schlechte Optik

Die Aufsichtsbehörde "Financial Conduct Authority" bezeichnete BrightHouse als einen unverantwortlichen Kreditgeber und verdonnerte das Unternehmen dazu, rund 250.000 Kunden 14,8 Millionen Pfund zurückzuerstatten. Es ist eine peinliche Situation für die Queen, als Investorin in ein Unternehmen dazustehen, das als "moralisch bankrott" bezeichnet wurde und das "die Armen ausbeutet".

Die Enthüllungen der Paradise Papers heizen in Großbritannien wieder die Debatte um die Steuerflucht in ehemalige britische Kolonien an. Nicht nur die Kanalinseln, sondern auch ein halbes Dutzend Karibikinseln sind von Großbritannien abhängige Überseegebiete oder Kronkolonien, die sich für eine diskrete Kapitalflucht und Steuerhinterziehung anbieten.

