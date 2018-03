Patentklage gegen Apples Spracherkennung

CUPERTINO/MOUNTAIN VIEW. Die britische Firma Portal Communications reichte eine Klage gegen Apple in Texas ein. Sie wirft dem Konzern vor, die Spracherkennung von Apples Assistenz-Software Siri verletze drei ihrer Patente.

Apple steht in der Kritik. Bild: APA

Es geht um technische Details, wie Sprache in Befehle für Maschinen umgewandelt wird. Die Patente von Portal Communications beschreiben Verfahren, die auf Geräten, Servern und in Datenbanken laufen. Die Firma geht Apples Produktpalette vom iPhone, iPad und Mac bis hin zur Apple Watch und dem Lautsprecher HomePod an.

Unternehmen, die Patente in ihrem Besitz nicht für eigene Produkte nutzen, sondern in Klagen einsetzen, werden oft als Patent-Trolle bezeichnet. Großkonzerne fordern deshalb eine Reform des amerikanischen Patentsystems.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema