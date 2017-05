Parkinson zwingt WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner zu Rücktritt im Juni

LINZ. Fünf Monate früher als ursprünglich geplant übergibt WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner schon im Juni 2017 sein Amt an der Spitze der WKO Oberösterreich an seine designierte Nachfolgerin Doris Hummer. Viele Wegbegleiter zollten ihm Respekt, AK-Chef Johann Kalliauer hofft auf Fortsetzung einer “respektvollen Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ mit der Nachfolgerin.

Rudolf Trauner tritt aufgrund einer Parkinson-Erkrankung bereits im Juni zurück. Bild: WKOÖ

Seit drei Tagen hat Rudolf Trauner Gewissheit: Die Ärzte diagnostizierten beim amtierenden Präsidenten der Wirtschaftskammer Oberösterreich Parkinson. Da er nicht wolle, dass seine Krankheit die Interessen der Kammer behindere, „habe ich beschlossen, mein Amt früher als geplant an meine designierte Nachfolgerin zu übergeben“, teilte Trauner gestern, Mittwoch, in einer Aussendung mit. Die Amtsübergabe an Doris Hummer findet damit nicht beim Wirtschaftsparlament am 21. November statt, sondern bereits bei der Frühjahrssitzung des Wirtschaftsparlaments im Juni.

In seinen 13 Jahren an der Spitze der Interessensvertretung – Trauner wurde drei Mal wiedergewählt – machte sich der leidenschaftlicher Fußballer einen Namen als stets kompromissbereiter, Vertreter der Sozialpartnerschaft. Mit seiner abwägenden und überlegten Art war er für Klein- und Mittelbetriebe ein wichtiger Fürsprecher, wenn es darum ging deren Interessen gegenüber jenen der Großbetriebe zu behaupten. Meilensteine seiner Ära in der Wirtschaftskammer waren die Einrichtung des Service Centers, der Ausbau der Exportberatung sowie der Start der elektronischen Gewerbeanmeldung.

Verleger und LASK-Fan

Trauners politisches Engagement wurde ebenso wie die Leidenschaft für den LASK bereits im Elternhaus geprägt. Schon Vater Rudolf Trauner senior war Kammerchef. Er übernahm auch das vom Vater aufgebaute Druckereiunternehmen in Linz, das während seiner Tätigkeit in der Wirtschaftskammer Ehefrau Ingrid führte.

Leidenschaftlicher Fußballer und LASK-Fan Rudolf Trauner (OÖN)

„Ich kenne ihn seit meiner Zeit in der Jungen Wirtschaft. Er ist für mich ein Mentor. Sein Engagement, seine Loyalität und seine ungemeine Wertschätzung anderen gegenüber habe ich immer bewundert“, streute ihm Nachfolgerin Doris Hummer Rosen. Auch Wegbegleiter Christoph Leitl zollte Trauner im Namen der heimischen Wirtschaft Respekt. Er habe in allen Belangen stets persönliche Größe bewiesen. Als umsichtigen, kompetenten und sympathischen Partner, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen konnte, bezeichnete ihn Axel Greiner, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich. Die Zusammenarbeit sei von von gegenseitiger Wertschätzung geprägt gewesen.

„Keiner, der zuerst reinhaut und dann nachdenkt“

Rudolf Trauners Stil sei „von sehr hoher Sachlichkeit“ geprägt gewesen, sagt sein sozialpartnerschaftliches Pendant in Oberösterreich, Arbeiterkammerpräsident Johann Kalliauer. Trauner sei besonnen und „keiner, der zuerst reinhaut und dann erst nachdenkt.“

Die jahrelange Zusammenarbeit mit ihm beschreibt er mit einem Zitat Trauners über sie beide: „Wenn wir beide überall einer Meinung wären, wäre einer von uns beiden überflüssig.“ Das Verhältnis der beiden: Respektvoll trotz aller inhaltlichen Differenzen. Man habe sich auch abseits der öffentlichen Termine zu regelmäßigen Jourfix im Büro getroffen, so Kalliauer. Er zollt seinem früher als geplant abhanden gekommenen Sozialpartner Respekt, erinnert sich an gemeinsame Erfolge wie die Wiederführung des „Sozialpartner-Dialogs“ in Bad Ischl, das ihre gemeinsame Idee war, genauso wie die Messe „Jugend und Beruf“, die die größte ihrer Art in Österreich geworden ist.

Trauner habe auch als Arbeitgeber in seinem eigenen Betrieb (Trauner Verlag) auf das Funktionieren einer betrieblichen Sozialpartnerschaft großen Wert gelegt - „da könnten sich einige ein paar Scheibchen abschneiden“. Immer habe Rudi Trauner einen Blick auf kleine und mittlere Unternehmen gehabt und ihre Sorgen gehört. Seine Nähe zur ÖVP und die nötige Abstimmung habe zwar manchmal das Tempo von Verhandlungen verzögert, doch habe man viele gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht.

Problematischer Start Kalliauer - Hummer

Wie das mit Trauners Nachfolgerin Doris Hummer sein wird? (Sie hat die Sozialpartnerschaft aufgekündigt wegen eines AK-Werbevideos.) Kalliauer: “Man wird sehen, ob das neue Team mit der gleichen respektvollen Grundhaltung und auf Augenhöhe an die Sozialpartnerschaft herangeht. Er werde nicht den ersten Schritt auf Trauners Nachfolgerin zugehen, denn schließlich habe sie “auf die Stopp-Taste gedrückt“. “Da muss ich warten, ob sie den Startknopf wieder findet.“

Ingrid und Rudolf Trauner bei der Gala-Nacht des Sports im Brucknerhaus (cityfoto)

Rudolf Trauner ist ein bekennender LASK-Fan, hier neben LASK-Legende Heli Köglberger. (Walkolbinger)



Stimmen zum Rücktritt: Rudolf Trauner, ein konsensorientierter Sozialpartner der alten Schule.

"Wir hatten trotz inhaltlicher Differenzen immer einen respektvollen Umgang und haben etliche gemeinsame Ideen umgesetzt." - J. Kalliauer, AK OÖ

"Trauner steht für das Miteinander, für langfristiges Denken, für die Suche nach Lösungen statt nach Konflikten, für Verlässlichkeit." - Christoph Leitl, Präsident WKO

"Trauner war in seiner 13-jährigen Amtszeit ein äußerst umsichtiger, kompetenter und sympathischer Partner." - Axel Greiner, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich

"Uns verbindet eine gute Kooperation auf Augenhöhe. Wir schätzen Trauners offene Haltung und Handschlagqualität." - Ruperta Lichtenecker, Grüne Wirtschaftssprecherin Österreich

