Paradise Papers: "Schlupflöcher schließen"

WIEN. Die jüngsten Enthüllungen zu den Paradise Papers führen auch nach Österreich. Nun meldeten sich Finanzminister Hans Jörg Schelling und österreichische EU-Abgeordnete zu Wort.

Finanzminister Hans Jörg Schelling sieht „keine aktiven österreichischen Politiker“ in die Affäre um die Paradise Papers involviert. Bild: Alexander Schwarzl

VP-Finanzminister Hans Jörg Schelling sieht in der Angelegenheit „keine aktiven österreichischen Politiker“ involviert. Die Finanz werde sich die Paradise Papers „routinemäßig ansehen“, erklärte Schelling heute, Montag, vor dem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Generell sieht der Minister seine Ansicht bestätigt, „wenn eine Oase stillgelegt ist, taucht die nächste auf.“

Dabei dürfte es aber auch so sein, dass "alle Dinge zum Großteil legale Konstruktionen sind. Daher dränge ich darauf, dass wir europaweit und weltweit in eine Situation kommen, dass wir die Steuerschlupflöcher schließen. Aber wenn nicht alle mitmachen, wird es immer wieder solche Inseln geben", so Schelling. Jedenfalls "gibt es diesmal relativ wenig Bezug zu Österreich. Aber wir schauen uns die Fälle natürlich an".

„Spezialfall“ Bawag

Ein „Spezialfall“ sei die Bawag mit dem früheren Banker Wolfgang Flöttl und dem ehemaligen Chef Helmut Elsner. „Das müssen die Gerichte klären“, sagte Schelling. Unterdessen äußerte sich Elsner zu den Enthüllungen über bisher unbekannte Firmen Flöttls in der Karibik. „Das überrascht mich nicht“, sagte Elsner.

Elsner behauptet seit Jahren, Flöttl habe die verlorenen Bawag-Millionen nicht verspekuliert, sondern gestohlen. Der Beschuldigte weist alle Vorwürfe zurück. Wien. Nun sehe er in den neuen Fakten Beweise für seinen Standpunkt, so der heute 82-Jährige Elsner.

Elsner wiederholte auch seine Vorwürfe gegen die österreichische Justiz und gegen seinen früheren Arbeitgeber. "Das hätte schon längst erhoben gehört von der Staatsanwaltschaft, und auch die Bawag macht nichts", kritisiert der Ex-Banker. "Das ist alles höchst verwunderlich".

Wie berichtet, wurde Elsner im Bawag-Skandal schuldig gesprochen, Flöttl nicht.

Karas will “schwarze Liste“

Zu den Paradise Papers meldeten sich auch die österreichischen EU-Abgeordneten Evelyn Regner (SP), Michel Reimon (Grüne) und Othmar Karas (VP) zu Wort. "Die europäischen Mitgliedstaaten, allen voran auch Österreich, spielen eine große Rolle bei der internationalen Steuerpiraterie", sagte Regner. Sie sieht nun Finanzminister Schelling in der Pflicht. „Er muss seinen Lippenbekenntnissen für Steuergerechtigkeit Taten folgen lassen.“

Reimon forderte, die noch im Amt befindliche und auch die kommende österreichische Regierung sollten jeden weiteren Schritt bei den Brexit-Verhandlungen der EU-27 von einer sofortigen Kooperation der Briten gegen Steuerflucht abhängig machen. "Das sind Christian Kern, Sebastian Kurz und HC Strache allen Steuerzahlern schuldig." Großbritannien decke seine Steuersümpfe und verweigere die Zusammenarbeit mit der EU in diesem Bereich.

Karas sprach sich für strenge Sanktionen für gelistete Staaten aus. Auch säumige EU-Staaten müssten auf eine schwarze Liste. "Unrühmliche Rollen als Steueroasen spielen einmal mehr britische Kronbesitzungen und Überseegebiete aber auch EU-Staaten wie Malta", betonte Karas. "Die Regierung in London und die britische Krone sind gefragt, ihre Einflussgebiete endlich in den Griff zu bekommen. Und Staaten wie Malta müssen aufhören, internationalen Konzernen und anderen mit allerlei Steuertricks aktiv dabei zu helfen, ihre Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit zu maximieren."

