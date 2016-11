Palmers: Wachstum online, Umsätze blieben konstant

WIEN/WIENER NEUDORF. Knapp ein Jahr nach der österreichischen Übernahme zieht der Wäschekonzern Palmers positive Bilanz. Der Umsatz blieb konstant, 2017 werden 50 neue Filialen eröffnet.

Palmers ist seit heuer in österreichischer Hand Bild: (Palmers)

"Wir haben im Kerngeschäft trotz schwierigen Marktumfeldes im Handel den Umsatz auf Vorjahresniveau halten können", resümierte Tino Wieder, CFO bei Palmers am Donnerstag.

Verstärkt Jüngere

Die neuen Eigentümer, das Brüdertrio Marc, Tino und Luca Wieser wollen Palmers wieder zu einem "lebendigen österreichischen Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur" machen und gehen in die Offensive. 50 neue Standorte, eine Rückkehr zum originalen Markendesign und einen stärkeren internationalen Auftritt soll es geben. Auch jüngere Kunden sollen verstärkt zur Zielgruppe werden.

70 Millionen Euro Umsatz

Insgesamt werde der Wäschekonzern mit einen Umsatz von 70 Mio. Euro bis zum Bilanzstichtag am 31. Jänner 2017 "aufgrund von Bilanzbereinigungen bei der Übernahme" konstante Erlöse erzielen. Im Vorjahr stand noch ein Umsatz von 125 Mio. Euro zu Buche - die Differenz entstünde durch den weggefallenen Umsatz der P2 Kosmetik, die 2015 verkauft wurde und 2013/14 rund 51,5 Mio. Euro einspielte, und den Umsatzverlust durch Schließungen wichtiger Filialen durch die Voreigentümer.

Wachstum gebe es heuer besonders im Onlinegeschäft, dieses legte um 10 Prozent zu. Umsatzzuwächse bescherten auch die süd- und östlichen Nachbarländer: Dort stiegen die Verkäufe von Dessous und Co in den Standorten um bis zu 15 Prozent.

Der Wäschekonzern ist nach eigenen Angaben an über 300 Standorten, davon 200 in Österreich, in 18 europäischen Ländern vertreten. 730 Mitarbeiter, davon 550 in Österreich, sind beschäftigt.

1 Kommentar (25044) · 24.11.2016 11:25 Uhr von jago· 24.11.2016 11:25 Uhr An Palmers (in Linz) bleibt mir in Erinnerung, dass meine Mama als "Gnä Frau" angesprochen wurde. Vollkommen unerklärlich, was das wohl bedeutet Antwort schreiben

