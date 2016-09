Osteuropäische Konzerne sind auf Wachstumskurs

WIEN. Die 500 größten Unternehmen in Osteuropa haben ihren Umsatz im Vorjahr um 4,2 Prozent auf insgesamt 593 Milliarden Euro gesteigert. Das geht aus der CEE-Top-500-Studie des internationalen Kreditversicherers Coface hervor. Erfasst werden dabei zwölf Länder.

Katarzyna Kompowska von Coface Bild:

2013 hatte es noch Stagnation gegeben. Nun profitierten die Firmen von steigender Inlandsnachfrage und einer allmählichen Erholung des Handelspartners Eurozone, erklärt Coface-Osteuropa-Managerin Katarzyna Kompowska. Die Prognosen für 2016 seien ebenfalls positiv, sagt Michael Tawrowsky von Coface Austria: Österreich sollte davon profitieren. Die Wirtschaftsleistung stieg in Osteuropa 2015 mit plus 3,3 Prozent rund doppelt so stark wie in der Eurozone.

Den ersten Platz im Coface-Ranking belegt wieder Polen – mit 167 Unternehmen in den Top 500. Zweiter mit 71 Firmen ist Tschechien, das sich zum vierten Mal in Folge verbesserte und Ungarn auf Platz drei verdrängte (69). Dann folgen Rumänien, Slowakei, Litauen. (az)

