Operation gelungen: Uni hält Forscher

LINZ. Der Pionier für Künstliche Intelligenz Sepp Hochreiter bleibt und baut sein Zentrum mit bis zu 30 Forschern aus.

Sepp Hochreiter Bild: Weihbold

Es war mehr als eine erfolgreiche Rufabwehr-Verhandlung. Das hat der Rektor der Kepler-Uni in Linz, Meinhard Lukas, gestern bei einer Pressekonferenz deutlich zu machen versucht. Sepp Hochreiter, einer der renommiertesten Forscher beim Thema Künstliche Intelligenz, bleibt in Linz. Der gebürtige Münchner ist wesentlicher Bestandteil der Strategie der Universität, im naturwissenschaftlichen Bereich mit dem Linzer Institute of Technology (LIT) international zu einem wissenschaftlichen Leuchtturm zu werden.

Brillante Forscher erhalten immer wieder Angebote, an eine andere Uni zu wechseln. Wie in der Privatwirtschaft wird dann mit der eigenen Uni verhandelt, zu welchen Konditionen der Umworbene bleibt.

An der Uni geht es dabei nicht um große Gehaltssteigerungen, sondern um bessere wissenschaftliche Rahmenbedingungen. So war es auch bei Sepp Hochreiter. Der Pionier in der Forschung um Künstliche Intelligenz wird sein Forschungsteam aufstocken können. Derzeit sind 18 Personen in mehreren Forschungsgruppen am Institut für Bioinformatik tätig. Fast alle werden bisher von Firmen finanziert, die von den Forschungsergebnissen direkt profitieren.

So arbeitet Hochreiter – wie berichtet – mit dem Fahrzeughersteller Audi zusammen, der in einem eigenen Forschungsprojekt in Linz am selbstfahrenden Auto forscht. Auch Bosch, ZF und Pharmaunternehmen wie Bayer, Merck und Novartis sind an einer Zusammenarbeit interessiert. Derzeit könne er nicht alle Forschungsaufträge annehmen, weil ihm das Personal fehlt. Dafür gibt es jetzt zusätzliches Budget von der Uni.

Laut Lukas sei geplant, dass etwa 30 Forscher im Team von Hochreiter arbeiten sollen. Dieser will internationale Experten nach Linz holen. "Das geht nicht von heute auf morgen, aber die Voraussetzungen sind in Linz hervorragend", sagt Hochreiter.

Google will Forscher aus Linz

Und der 50-Jährige untermauert, dass die Forschungsergebnisse aus Linz bei Facebook und Google Aufmerksamkeit erregen würden. Bei internationalen Konferenzen sei der Forscher damit beschäftigt, die amerikanischen Riesen davon abzuhalten, seine jungen Forscher abzuwerben. Hochreiter selbst war an der Entwicklung der Spracherkennung von Google beteiligt.

Hochreiter sagt, um das Zentrum für Künstliche Intelligenz voranzutreiben, sei es auch nötig, die Zahl der Studenten zu steigern und international auf den Studienort Linz aufmerksam zu machen. Dafür gibt es jetzt zusätzliches Geld vom Land. Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl sagte gestern bei der Pressekonferenz, dass das Land über acht Jahre jeweils 1,5 Millionen Euro zur Unterstützung junger Nachwuchsforscher bereitstelle. Dazu komme Geld für das LIT und eine Pilotfabrik für Künstliche Intelligenz. "In Summe kommen 20 Millionen Euro aus Landesmitteln."

Mit seinem Entschluss, jetzt in Linz zu bleiben, habe er eine langfristige Entscheidung getroffen, sagt der dreifache Vater. Der gebürtige Münchner wolle von hier aus in Pension gehen. (sib)

3 Fragen an...Sepp Hochreiter

Vorstand des Instituts für Bioinformatik an der Kepler-Uni

Der Bayer ist seit 2006 in Linz und hat sich gegen Angebote anderer Universitäten entschieden.

1. Wann haben Sie sich entschieden, und was gab den Ausschlag?

Ich habe gestern in Marburg abgesagt. Es war eine Mischung aus privaten und beruflichen Gründen. Ich bin gerade 50 geworden und hätte ein kleines Zeitfenster gehabt, das mir erlaubt, noch einmal etwas Neues aufzubauen und dann noch ernten zu können. Zwei unserer drei Kinder wechseln die Schule. Das Vertrauen der Uni und die Unterstützung, die ich zuletzt erfahren habe, bestärken mich und geben mir die Möglichkeit, mehr zu tun.

2. Heute werden Ihnen Rosen und Superlativen gestreut. Wie geht es einem damit?

Es ist gut, wenn die Arbeit Erfolg bringt. Es gab aber auch Zeiten, in denen sich niemand für das interessierte, was ich mache. Und es werden wieder andere Zeiten kommen, wo anderes mehr im Zentrum steht.

3. Sie sagen, Sie brauchen Unterstützung, um die besten Köpfe herzuholen. Was meinen Sie damit?

Linz und Oberösterreich verkaufen sich unter Wert. International haben die jungen Forscher London und Paris auf dem Radar, Linz aber nicht. Dabei ist die Gegend so wunderbar. Ich habe schon gesagt, man soll mir einen Folder auf meine internationalen Konferenzen mitgeben, wo Hallstatt und der Traunstein abgebildet sind. Damit kann ich den Leuten sagen, seht her, in der Gegend könnt ihr forschen. Das ist schöner als Kalifornien. (sib)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema