Opel und Peugeot lassen Kompakt-SUV künftig in Namibia montieren

RÜSSELSHEIM. Die Kompakt-SUV Peugeot 3008 und Opel Grandland X sollen ab dem zweiten Halbjahr 2018 auch in einer Fabrik in Walvis Bay von den Bändern laufen. Die Autos werden in den Staaten der Südafrikanischen Zollunion (Botswana, Lesotho, Namibia, Südafrika, Swasiland) verkauft

Der Opel Grandland X wird ab dem zweiten Halbjahr 2018 auch in Namibia montiert Bild: Opel

Dem deutschen Autohersteller Opel erschließen sich seit der Übernahme durch den französischen Autokonzern PSA Peugeot Citroen völlig neue Möglichkeiten: Noch in diesem Jahr sollen in Namibia die ersten Exemplare des Kompakt-SUV Grandland X vom Band laufen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Autos sollen im südlichen Afrika, in den Ländern der „Südafrikanischen Zollunion“ (SACU) verkauft werden. Dazu zählen die Staaten Botswana, Lesotho, Namibia, Südafrika und Swasiland.

Der PSA-Konzern teilte gestern mit, dass man sich mit der namibischen Regierung auf ein Gemeinschaftsunternehmen geeinigt habe. Konkret sollen in einem Montagewerk in Walvis Bay, dessen Grundlage ein Joint-Venture zwischen PSA und der „Namibia Development Corporation“ (NDC) ist, ab der zweiten Jahreshälfte 2018 der Peugeot 3008 und der Opel Grandland X montiert werden. Weitere Modelle werden folgen, um der stetig steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Bis 2020 soll der Jahresausstoß auf 5000 Fahrzeuge gesteigert werden. Die vormontierten Teile kommen aus Europa und kosten weniger Zoll als fertige Automobile.

„Diese Investition in Namibia ist Teil der langfristigen Strategie der Groupe PSA, ihren Umsatz in Afrika sowie im Nahen Osten zu steigern und im Jahr 2025 eine Million Fahrzeuge zu verkaufen. Dank der neuen Kapazitäten können wir Opel und Peugeot Fahrzeuge auf den regionalen Märkten anbieten, um so die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen“, sagte Jean-Christophe Quemard, Direktor Mittlerer Osten und Afrika der Groupe PSA.

Die Vereinbarung ist Teil des PSA-Strategieplans „Push to Pass“. Ziel des französischen Autokonzerns ist es, 70 Prozent der im Nahen Osten und in Afrika verkauften Fahrzeuge lokal zu produzieren.

