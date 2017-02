Opel soll nach der Übernahme durch Peugeot vorerst eigenständig bleiben

RÜSSELSHEIM/PARIS. Betriebsrat der GM-Tochter pocht auf die Einhaltung der Beschäftigungszusagen.

General-Motors-Chefin Mary Barra Bild: APA

Opel kann einem Medienbericht zufolge darauf hoffen, nach einem Verkauf an den französischen Mitbewerber Peugeot vorerst eigenständig zu bleiben. Das habe die Chefin des US-amerikanischen Mutterkonzerns General Motors (GM), Mary Barra, bei ihrem Besuch in Rüsselsheim am Mittwoch zugesagt, berichtete gestern das "Manager-Magazin" unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Verhandlungskreise.

Demzufolge soll Barra erklärt haben, Peugeot-Chef Carlos Tavares sei Kontinuität wichtig. Der derzeitige Opel-Vorstand soll im Amt bleiben. Das gelte auch für den Vorstandsvorsitzenden Karl-Thomas Neumann. Von Opel selbst gab es keine Stellungnahme zu dem Bericht.

Nur mehr E-Autos von Opel?

Laut "Manager-Magazin" ist ein Verkauf der deutschen Tochter das klare Ziel von General Motors in den Gesprächen mit PSA Peugeot Citroen. Für die Franzosen sei dagegen auch eine Vertiefung der seit 2012 bestehenden Kooperation der Marken vorstellbar.

General-Motors-Chefin Barra soll PSA unter anderem angeboten haben, die Elektroplattform des amerikanischen Konzerns gegen eine Lizenzgebühr in Europa zu nutzen. Opel-Chef Neumann will die Marke dem Magazin zufolge bis 2030 in einen reinen Anbieter von Elektroautos umwandeln. Dieses Szenario sei auch für die PSA-Führung denkbar. General Motors bringt gerade mit dem Chevrolet Bolt und dem Opel Ampera e zwei Elektroautos auf den Markt, die eine Reichweite von 500 Kilometern haben sollen.

In Deutschland hofft man, dass Opel auch nach der Übernahme von tiefen Einschnitten verschont bleiben werde. Es gebe durchaus Signale, dass durch die Übernahme keine Standorte in Deutschland geschlossen werden müssten, hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstag gesagt.

Es ist jedoch fraglich, welchen Stellenwert Zusagen von General Motors vor einem Verkauf von Opel an Peugeot haben, zumal der Konzern mit der Transaktion aus seinem verlustreichen Europa-Geschäft aussteigen will. Werksschließungen und Stellenabbau dürften danach Sache des neuen Eigentümers PSA sein.

Betriebsrat nennt Bedingungen

Der Betriebsrat von Opel und die IG Metall pochen bei einem möglichen Verkauf auf die Einhaltung der ihnen gemachten Beschäftigungszusagen. Die europäischen Arbeitnehmervertretungen seien bereit, mit den Franzosen "konstruktive Gespräche" zu führen.

In einer gemeinsamen Erklärung der Gewerkschaft und des Opel-Betriebsrates hieß es, die Arbeitnehmervertretungen sehen in einem Zusammenschluss mit PSA auch Chancen. Man werde die Gespräche offen und konstruktiv führen, so Opel-Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug.

