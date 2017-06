Opel-Chef Neumann tritt zurück

RÜSSELSHEIM. Opel-Chef Karl-Thomas Neumann tritt offenbar zurück. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) berichtete, will er den Aufsichtsrat bei der kommenden Sitzung am 22. Juni von dem Schritt informieren.

Opel-Chef Karl-Thomas Neumann Bild: Reuters

Neumann werde die Führung nur noch so lange innehalten, bis der Verkauf an den französischen Konzern PSA Peugeot Citroen vollzogen sei. Dies werde im Herbst erwartet. Zwar sehe Neumann den Zusammenschluss als strategisch richtigen Schritt an, berichtete die FAS weiter. Er habe jedoch Sorge, ob die Franzosen die einschneidende Wirkung der Elektromobilität richtig erkennen.

