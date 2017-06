Opel-Chef Karl-Thomas Neumann tritt zurück

RÜSSELSHEIM.Der Chef des deutschen Autoherstellers will als Mitglied der Geschäftsleitung noch solange an Bord bleiben, bis der Verkauf an den französischen Autobauer PSA (Peugeot, Citroen, DS) unter Dach und Fach ist. Neuer Opel-Chef wird Michael Lohscheller, der bisherige Finanzchef von Opel

Karl-Thomas Neumann tritt als Opel-Chef zurück Bild: Reuters

Nun ging alles ganz schnell: Am Sonntag meldete die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ den bevorstehenden Rücktritt von Opel-Chef Karl-Thomas Neumann - am Montag bestätigte der 56-jährige Automanager seinen sofortigen Rückzug. Er bleibe als Mitglied der Geschäftsführung an Bord, bis der Verkauf der GM-Tochter an Peugeot abgeschlossen sei, teilte Neumann über Twitter mit. Sein Nachfolger werde Michael Lohscheller, bisher Finanzchef bei Opel.

Neumann erklärte, es sei "eine schwierige, persönliche Entscheidung" gewesen.

Neumann ist seit dem Jahr 2013 Opel-Chef, wo es ihn nun hinzieht ist offen. Spekuliert wird jedoch über eine Rückkehr zu seinem früheren Arbeitgeber Volkswagen. Denkbar wäre, dass Neumann bei der bayerischen VW-Tochter Audi den umstrittenen Chef Rupert Stadler ablöst.

