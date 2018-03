Oö. Strasser Steine durchbricht die 30-Millionen-Umsatzmarke

SANKT MARTIN/MÜHLKREIS. Die Nachfrage nach Küchenplatten aus Stein ist stark. So plant das Mühlviertler Unternehmen, bis 2020 den Umsatz auf 40 Millionen zu steigern.

Geschäftsführer Johannes Artmayr Bild: Strasser

Die oö. Strasser Steine GmbH hat erstmals im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Umsatz die Marke von 30 Mio. Euro geknackt. Konkret stieg er im Vergleich zu 2016 um 10 Prozent auf 30,4 Mio. Euro. Wegen des Schlüsselprodukts Küchenarbeitsplatten aus Stein und Keramik rechnet Geschäftsführer Johannes Artmayr auch in den kommenden Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten.

2017 sei auch "ergebnistechnisch das beste Jahr" gewesen, erklärte er am Mittwoch in Linz in einer Pressekonferenz ohne jedoch genaue Zahlen zu nennen. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens, das derzeit 210 Mitarbeiter beschäftigt, betrage 38 Prozent. Bis 2020 will der Geschäftsführer den Umsatz auf 40 Mio. Euro steigern.

Artmayr hatte 2005 den insolventen Betrieb der Gründerfamilie Strasser übernommen und den Fokus auf "Stein in der Küche" gelegt. Inzwischen sei das Unternehmen laut eigenen Angaben der größte Produzent von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein in Mitteleuropa und in Österreich Marktführer (Marktanteil 70 Prozent). 2017 fertigte der Betrieb Platten für 18.200 Küchen. Der Anteil der in St. Martin produzierten Keramikplatten beträgt rund 20 Prozent.

Vor zweieinhalb Jahren erwarben Strasser Steine bei Ingolstadt einen Betrieb und mit der deutschen Vertriebsgesellschaft erreichten sie vergangenes Jahr einen Exportanteil von gut 25 Prozent. Der größte Teil ging nach Deutschland, gefolgt von Schweiz und Tschechien. In Übersee sei man gerade dabei, einen Fuß in die Tür zu stellen, meinte der Geschäftsführer. Dies gilt aber erst einmal für das High-End-Produkt, die steinerne Kücheninsel "St-One". Strasser lieferte diese Luxuselemente, die zwischen 35.000 und 70.000 Euro kosten, in Schauräume nach New York, Florida und Shanghai.

