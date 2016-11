Online-Handel jubelt schon vor erstem Einkaufssamstag

LINZ/WIEN. Weihnachtsgeschäft: Die Wirtschaftsforscher erwarten heuer aufgrund der guten Konsumlaune auch reale Umsatzzuwächse.

Der österreichische Handel startet morgen offiziell ins Weihnachtsgeschäft. Der Vertreter des größten österreichischen Internet-Händlers jubelt schon vor dem ersten Einkaufssamstag: Harald Gutschi, Geschäftsführer von Unito (Otto, Quelle, Universal), erwartet zehn bis 15 Prozent mehr Umsatz.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo prognostiziert insgesamt für den Einzelhandel ein nominelles Umsatzplus von zwei bis drei Prozent. Das wäre sogar ein realer Zuwachs von voraussichtlich ein bis zwei Prozent und damit deutlich mehr als 2015 (nominell nur plus ein Prozent).

Der optimistische Ausblick stütze sich auf die positive konjunkturelle Grunddynamik und die im Jahresverlauf wiedererstarkte Konsumfreude der Haushalte, die auch auf die Steuerreform zurückzuführen sei, stellen die Wifo-Forscher fest. Außerdem gebe es zwei Verkaufssamstage mehr als im Vorjahr und eine volle Handelswoche vor dem 24. Dezember.

Optimistisch gibt sich auch der Handelsobmann der Wirtschaftskammer Oberösterreich, wiewohl er bescheidener auftritt. Christian Kutsam: "Ziel ist, das hohe Umsatzniveau im Weihnachtsgeschäft zu halten beziehungsweise noch etwas zu übertreffen."

91 Prozent spielen Christkind

Am besten sei die Stimmung – das zeigen die Umfragen – in den Branchen Drogerie/Parfümerie, Sportartikel, Schuhe/Lederwaren. 25 Prozent der von der KMU Forschung Austria befragten Kaufleute rechnen mit einem Plus (2015: 24), 55 Prozent mit einem stabilen Geschäft (44) und nur 20 (32) mit einem Minus.

Am wichtigsten ist das Weihnachtsgeschäft für den Spielwarenhandel und für Uhren & Schmuck. Sie machen laut Wifo im Dezember 155 bzw. 120 Prozent mehr Umsatz als im Monatsschnitt (Zahlen von 2015, siehe Grafik oben).

Nur 91 Prozent der Oberösterreicher über 15 Jahre kaufen übrigens Geschenke; sie planen im Schnitt Ausgaben von rund 340 Euro, in etwa so viel wie im Vorjahr. Steigend ist der Anteil der Früh- und der Späteinkäufer. 15 Prozent erledigen ihre Einkäufe schon im Oktober (Vorjahr zehn), 36 Prozent in der zweiten Dezemberhälfte (33).

Rund sieben Millionen Packerln sollen unter Oberösterreichs Christbäumen liegen, also rund sechs pro Käufer. Laut KMU informieren sich 53 Prozent der Kunden (zusätzlich) im Internet. 52 Prozent würden ausschließlich in stationären Geschäften kaufen.

Die zu Beschenkenden möchten übrigens am liebsten: Bargeld, Reisen und Gutscheine.

