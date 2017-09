Ohne Gaskraftwerke keine sichere Stromversorgung

WIEN. Bis zum Jahr 2030 will die E-Wirtschaft 50 Milliarden Euro vor allem in den Netzausbau investieren

Damit die in Österreich im internationalen Vergleich sehr hohe Versorgungssicherheit bei Strom aufrechterhalten werden kann, sind massive Investitionen in die Netze, aber auch den Erhalt thermischer Kraftwerke notwendig. Die müssen die Schwankungen bei der Erzeugung von Wind- oder Solarstrom ausgleichen.

"Ohne die thermischen Kraftwerke geht es derzeit nicht", sagte gestern Gerhard Christiner, technischer Vorstandsdirektor des Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG), beim "Verbund-Energiefrühstück". An sich gäbe es im Raum Deutschland und Österreich Stromüberschüsse, aber wenn es klar sei, wenig Wind wehe und die Wasserkraftspeicher leer seien wie heuer zu Jahresanfang, "kann es schon einmal eng werden. Das haben wir sehr markant gesehen."

"Der Wille zum Investieren ist da. Wir können uns keine weiteren Verzögerungen leisten, auch bei den Übertragungsnetzen nicht. Ein Strom-Blackout wäre womöglich noch viel teurer", sagte Verbund-Generaldirektor Wolfgang Anzengruber.

Bis 2030 will die Strombranche 50 Milliarden Euro investieren, davon 35 Milliarden Euro in den Netzausbau samt Smart Meter. Weitere 15 Milliarden Euro sollen in den Ausbau erneuerbarer Energie (Wasserkraft, Wind, Photovoltaik) fließen, davon neun Milliarden Euro in Anlagen und sechs Milliarden Euro in Stromspeicher.

Georg Rebernig, Geschäftsführer des Umweltbundesamtes, warnte vor einer erheblichen Deckungslücke, wenn etwa ein großes kalorisches Kraftwerk aus Kostengründen vom Netz genommen werde. Aber auch ohne Anlagenschließung sei in zehn Jahren mit einer Lücke von 2980 Megawatt Leistung zu rechnen. Kritisch wären dann vor allem Wintermonate, wobei die Deckungslücke auch die maximale Strom-Importleistung übersteigen könnte.

Weil mit Gas betriebene Anlagen für die Erzeugung klar erforderlich seien, müsse ein ganz wesentlicher Beitrag vom Energiesparen und einer höheren Energieeffizienz kommen, um das Ziel der bis 2050 geplanten Dekarbonisierung zu erreichen, so Rebernig.

