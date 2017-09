Oberster BMW-Händler Österreichs geht

SALZBURG. Nach nur rund eineinhalb Jahren verlässt Chris Collet (47) den Fahrzeughändler BMW Austria in Salzburg wieder.

Bild: BMW Austria

Mit 1.12.2017 wird Chris Collet, President & CEO der BMW Austria in Salzburg, in die Geschäftsführung der BMW Group Financial Services in den Niederlanden wechseln und dort den Bereich Vertrieb und Marketing verantworten. Das teilte die BMW Group heute in einer Presseaussendung mit.

Die Nachfolge für die Geschäftsführung der BMW Austria GmbH ab 1.12.2017 wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, heißt es.



Seit 1.5.2016 war Collet an der Spitze der BMW-Händler in Österreich tätig. Besonderer Fokus in dieser Zeit wurde auf die Umsetzung des Projektes „Future Retail“ gelegt. Damit wurden die Händlerpartner professionell auf die Anforderungen der Zukunft im Bereich moderner Showrooms und Werkstätten vorbereitet. Und auch im Bereich der Digitalisierung und virtuellen Fahrzeugpräsentation habe man viel erreicht, so die Aussendung. 2016 wurde in Österreich 19.218 BMW, 2841 Mini und 1807 BMW Motorräder verkauft.



