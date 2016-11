Oberösterreicher optimistischer

LINZ. Knapp die Hälfte der oberösterreichischen Bevölkerung (47 Prozent) ist der Meinung, dass wir aktuell in einer eher glücklichen Zeit leben, 38 Prozent bewerten die Lage eher pessimistisch.

Das geht aus dem "Konjunktursensor" hervor, den gestern Landesrat Michael Strugl und Paul Eiselsberg von IMAS präsentierten.

Der Blick in die Zukunft ruft jedoch ein gespaltenes Meinungsbild in der oberösterreichischen Bevölkerung hervor: Rund zwei Fünftel der Befragten (42 Prozent) blicken beruhigt in die wirtschaftliche Zukunft Oberösterreichs, 44 Prozent sind der Meinung, dass man im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage in den nächsten ein, zwei Jahren eher besorgt sein muss.

Der gleichzeitig präsentierte Konjunkturreport geht heuer von einem realen Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent in Oberösterreich aus. In den nächsten beiden Jahren wird die Wachstumsrate auf 1,6 Prozent sinken, aber immer noch über dem Bundesdurchschnitt liegen. Erfreulich sei, so Strugl, dass heuer die Investitionstätigkeit der Unternehmen deutlich zugenommen habe. (hn)

