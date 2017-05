Oberösterreich beim Wachstum heuer auf Platz drei

WIEN/LINZ. Bundesländer-Analyse der Bank Austria: Im Westen Österreichs läuft es besonders gut.

Stefan Bruckbauer, Chef-Volkswirt der Bank Austria Bild: Bank Austria/Pepo Schuster

Oberösterreichs Wirtschaftsleistung soll heuer um 2,1 Prozent wachsen. Das besagt die Bundesländer-Analyse der Bank Austria. Damit schiebt sich Oberösterreich im Vergleich zum Vorjahr von Rang fünf auf Platz drei. An der Spitze liegen laut der Prognose Vorarlberg und Tirol mit jeweils plus 2,4 Prozent. Niederösterreich dürfte mit 1,4 Prozent ganz hinten sein. Gesamt-Österreich soll um 1,8 Prozent wachsen.

„Oberösterreich schlägt sich sehr gut“, sagt Stefan Bruckbauer, aus dem Innviertel stammender Chef-Ökonom der Bank Austria. Der Außenhandel lege heuer wieder zu, davon profitiere Oberösterreich mit seiner hohen Exportquote von rund 55 Prozent und den vielen Industriebetrieben. Im Vorjahr hat der Außenhandel etwas geschwächelt. „Trotzdem lag Oberösterreich mit 1,7 Prozent Wachstum auch 2016 über dem Bundesschnitt von 1,5 Prozent“, sagt Bruckbauer. Die Steuerreform hat voriges Jahr den Konsum und damit Handel und Dienstleistungen belebt. Auch der Tourismus lief gut.

Bei der Arbeitslosenquote erwartet die Bank Austria 2017 einen Rückgang von 6,1 auf 5,8 Prozent in Oberösterreich, womit unser Bundesland auch in dieser Wertung Dritter wäre – hinter Salzburg und Vorarlberg.

Seit längerem läuft es in den westlichen Bundesländern konjunkturell besonders gut. Das liege unter anderem am starken Tourismus, der den Handel beflügle, sagt Bruckbauer: „Aber man darf auch die Industrie etwa in Tirol nicht unterschätzen“. Dazu komme die Orientierung nach Westeuropa und in den Euro-Raum, die geholfen habe, als Osteuropa geschwächelt habe. Zuletzt legte außerdem die Baubranche wieder zu.

Eine Ausnahme-Erscheinung ist derzeit das Burgenland, das von niedrigerem Niveau relativ stark wächst. 2016 lag es mit plus 2,4 Prozent sogar an der Spitze.

