OÖ. Versicherung: Ex-Vizekanzler wird Aufsichtsrat

Bei der Oberösterreichischen Versicherung kommt es im Dezember zu Rochaden im Aufsichtsrat.

Ex-VP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner wird Rudolf Trauner als Mitglied in dem Kontrollgremium folgen. Trauner legt sein Mandat zurück, nachdem er schon als Wirtschaftskammer-Präsident abgetreten ist. Dem Vernehmen nach könnte Mitterlehner bei der nächsten turnusmäßigen Wahl 2019 ÖFB-Präsident Leo Windtner als Aufsichtsratsvorsitzender der OÖ. Versicherung folgen.

Diesen Dezember wird auch Stefan Sandberger, Vorstandsmitglied der Raiffeisenlandesbank (RLB), in den Aufsichtsrat der OÖ. Versicherung einziehen. Er ersetzt Georg Starzer, der zuletzt den RLB-Vorstand verlassen hat. Der RLB gehören knapp zehn Prozent an der OÖ. Versicherung. Gut 90 Prozent hält der Versicherungsverein der Oberösterreichischen. Landwirtschaftskammer-Direktor Friedrich Pernkopf, der in zwei Jahren in Pension geht, verlässt ebenfalls den Aufsichtsrat der OÖ. Versicherung. Ihm wird im Dezember Karl Fischer folgen. Fischer ist Geschäftsführer der Saatbau Linz, eines großen Kunden der OÖ. Versicherung.

Sowohl im Aufsichtsrat der AG als auch in der Delegiertenversammlung des Vereins wolle man die großen Kunden und Segmente abdecken, sagt Josef Stockinger, Generaldirektor der OÖ. Versicherung: "Unsere Gremien spiegeln die ganze Breite Oberösterreichs."

Politische Aspekte würden im Tagesgeschäft keine Rolle mehr spielen, bei der Besetzung der Gremien eine untergeordnete. Das würden die Auflagen der Aufsicht gar nicht zulassen, sagt Stockinger. Für Mitterlehner habe man sich unter anderem wegen seiner Erfahrung entschieden. Vorgeschlagen werden Aufsichtsräte vom Präsidium, also von Windtner und seinem Stellvertreter, Ex-Linz-AG-Chef Alois Froschauer. Diese beraten zuvor mit Delegierten und Vorstand. Die Delegiertenversammlung stimmt dann ab. Unter den 45 Delegierten sind etwa voestalpine-Manager Herbert Eibensteiner, Abt Reinhold Dessl vom Stift Wilhering und ab Dezember die neue Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer.

Im Aufsichtsrat sind neben Betriebsräten auch der Sierninger SP-Bürgermeister Manfred Kalchmair, der Gaspoltshofener Unternehmer und FP-Ortschef Wolfgang Klinger, Manager Bernd Zierhut (Doppler), Eurothermen-Chef Markus Achleitner, Gewerkschafter Harald Voglsam, Bezirksbauernkammer-Steyr-Obfrau Edeltraud Huemer und Lawog-Direktor Frank Schneider vertreten. Schneider könnte Froschauer 2019 als Vorsitzender-Stellvertreter folgen, ist zu hören. Dazu und zur Windtner-Nachfolge sei alles offen, sagt hingegen Stockinger.

