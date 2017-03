OMV zieht Schlussstrich unter Türkei-Engagement

WIEN. Trotz Verkaufserlöses von 1,4 Milliarden Euro bleiben unterm Strich 600 Millionen Euro Verlust:

Spätestens im September 2017 will der börsenotierte Öl- und Gaskonzern OMV den Verkauf seiner türkischen Vertriebstochter Petrol Ofisi mit 1709 Tankstellen an die Vitol-Gruppe endgültig abgeschlossen haben. Am Wochenende wurde der Vertrag mit der niederländisch-schweizerischen Vitol-Gruppe unterzeichnet, die zu den größten Rohstoffhändlern der Welt zählt. Der Gesamtwert der Transaktion betrage 1,368 Milliarden Euro.

Der Großteil des Transaktionspreises fließe an die OMV als Verkaufserlös, sagte ein OMV-Sprecher. Unterm Strich bleibt aber ein Verlust: Ab 2006 habe die OMV für die Petrol Ofisi zwei Milliarden Euro bezahlt, jetzt wird um rund 1,4 Milliarden Euro verkauft, woraus sich ein Verlust von 600 Millionen Euro ergebe. Ein Grund dafür sei der massive Ölpreisverfall der vergangenen Jahre.

Weiters belastet die Abwertung der Lira zum Euro den Jahresüberschuss der OMV-Gruppe mit 1,1 Milliarden Euro negativ, was aber keinen Effekt mehr auf das Eigenkapital habe, so der Sprecher.

OMV-Generaldirektor Rainer Seele kommentiert den Verkauf so: "Die ursprünglichen Pläne, Petrol Ofisi in die Wertschöpfungskette des OMV-Konzerns zu integrieren, sind nicht aufgegangen. Daher war der Verkaufsentschluss der zwingend richtige Schritt."

