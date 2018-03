OMV-Strategie: Weniger Treibstoff, mehr Gewinn

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV will bis 2025 zehn Milliarden Euro in Zukäufe und rund 15 Milliarden in eigene Kapazitäten investieren und damit eine Wachstums-Strategie umsetzen, die Generaldirektor Rainer Seele und sein Vorstand heute in London vor Medien und Investoren präsentieren.

Die OMV will bis 2025 fünf Milliarden Euro investieren. Bild: Reuters

Die Wachstumsstrategie sieht unter anderem vor, die Verarbeitung und Vermarktung von Öl und Gas stärker zu internationalisieren, vor allem in Europa will die OMV als Gasanbieter Marktanteile dazu gewinnen. Unterm Strich soll die OMV in sieben Jahren einen operativen Gewinn von fünf Milliarden Euro ausweisen, sagt Seele. derzeit beträgt er drei Milliarden.

Die OMV-Strategie fußt auf den Prognosen der Welt-Energieagentur. Demnach werde der Energiebedarf weltweit bis 2030 um 16 Prozent auf 16 Milliarden Tonnen Öläquivalent steigen, Öl und Gas werden rund 50 Prozent ausmachen.

"Wir haben die Erzeugungskosten deutlich gesenkt und können nun die Produktion steigern", sagt Seele. Die Tagesproduktion der OMV soll von derzeit 348.000 Barrel am Tag auf 600.000 im Jahr 2025 steigen.

Bei der Verarbeitung geht die OMV davon aus, dass der Bedarf an Treibstoff in Europa sinken wird, was Kapazitäten in den Raffinerien für höherwertige petrochemische Produkte und Flugtreibstoff frei mache. Der Bedarf an Gas werde dagegen deutlich steigen, weil Europa nach und nach aus der Kohle aussteigen wird.

