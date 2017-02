OMV 2016 nur knapp in Gewinnzone

WIEN. Die OMV hat 2016 trotz eines Umsatzrückgangs um 15 Prozent auf 19,26 Milliarden Euro ihr Ergebnis deutlich verbessert und weist einen kleinen Periodenüberschuss von 3 Millionen Euro aus.

OMV-Chef Rainer Seele Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Noch im Vorjahr gab es einen Verlust von 1,255 Milliarden Euro. Die Gewinnausschüttung an die Aktionäre soll um ein Fünftel auf 1,20 Euro je Anteilsschein angehoben werden.

Das den Aktionären zuzurechnende Periodenergebnis (nach Abzug von Hybridkapitalbesitzern und nicht beherrschenden Anteilen) verbesserte sich von -1,1 Milliarden auf -217 Millionen Euro.

Auch das vierte Quartal fiel deutlich besser aus als das Schlussquartal 2015: Der Umsatz wurde um 7 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro gesteigert, der Nettoverlust von 1,3 Milliarden auf 145 Millionen Euro reduziert.

Das Clean CCS EBIT vor Sondereffekten (um Lagerhaltungseffekte bereinigt) verbesserte sich im vierten Quartal von 187 auf 315 Millionen Euro und entsprach damit den Erwartungen der Analysten.

Verkäufe brachten 1,7 Milliarden Euro

Künftig werde man "keine Dividenden mehr auf Pump" ausschütten, hatte OMV-Chef Rainer Seele vor einem Jahr angekündigt. Nun wird die Dividende für 2016 kräftig angehoben, obwohl das Ergebnis nur knapp über der Nulllinie liegt und der um Lagereffekte bereinigte Betriebsgewinn (CCS EBIT) mit 1,1 Milliarden Euro sogar um ein Fünftel zurückgegangen ist.

Das sei angesichts der gesunkenen Öl- und Gaspreise sowie der Raffineriemarge ein guter Betriebserfolg, heißt es im Ergebnisbericht.

Seele hatte wiederholt angekündigt, sich künftig neben einer strikten Kostensenkung auf die Generierung von Cash zu konzentrieren - das sei gelungen. Man habe 200 Millionen Euro eingespart und liege damit um 100 Millionen Euro über dem Ziel, berichtet die OMV in ihrem Ergebnisbericht. Es wurde ein freier Cashflow nach Dividenden (inklusive Veränderung nicht beherrschender Anteile) von 1,1 Milliarden Euro generiert, er liegt damit um 1,7 Milliarden über dem Vorjahr. 1,7 Milliarden Euro an Erlösen stammen aus Verkäufen. Rund 600 Millionen Euro brachte der Verkauf von 49 Prozent der Anteile an der Gas Connect Austria. Zuletzt wurde der Verkauf der 100-prozentigen UK-Tochter an Siccar Point Energy um bis zu eine Milliarde Dollar vereinbart. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit von 2,878 Milliarden Euro lag leicht über dem Vergleichswert des Vorjahres (2,834 Milliarden Euro).

Rückgang wegen niedrigeren Öl-Umsätzen

Der Rückgang des Konzernumsatzes im Gesamtjahr um 15 Prozent wird vor allem niedrigeren Öl-Umsätzen auf Grund der gesunkenen Preise zugeschrieben.

Die negativen Sondereffekte in Höhe von 1,388 Milliarden Euro (2015 waren es gut 3 Milliarden Euro) ergaben sich vor allem durch Abschreibungen von Vermögenswerten - etwa beim Verkauf des 30-Prozent-Anteils am Feld Rosebank und der OMV-Tochter in Großbritannien. Abschreibungen gab es auch bei der türkischen Petrol Ofisi und beim Kraftwerk Samsun.

Das Konzern-EBIT lag mit -271 Millionen Euro über dem Niveau von 2015 (-2,006 Millionen Euro). Die Rumänien-Tochter Petrom trug 330 Millionen Euro zum Konzern-EBIT bei (nach -114 Millionen Euro im Vorjahr).

