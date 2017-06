Österreichs größter Silo-Betrieb in Aschach eröffnet

ASCHACH. Die Raiffeisen Ware Austria (RWA) investierte 18 Millionen Euro in ihren Standort im Bezirk Eferding. 150.000 Tonnen Getreide und Ölsaaten können nun gelagert werden. Das Projekt war bei Anrainern höchst umstritten.

Johann Auer, Leiter des RWA-Standorts in Aschach Bild: Georges Schneider

Rund 1500 Besucher kamen heute zur Eröffnung des ausgebauten und modernisierten RWA-Standorts. Gefeiert wird bis 16 Uhr. Als „größte Kornkammer Österreichs“ bezeichnete RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf am Vormittag den Übernahme- und Umschlagsplatz Aschach. Mit der Erweiterung um 28 auf 41 Silos ist der Standort tatsächlich der größte Silo-Raum des Landes.

„Aschach punktet mit der zentralen Lage, wir sind mitten in Europa“, sagte Standortleiter Johann Auer zu den OÖNachrichten. Darum habe die RWA hier investiert und einen effizienten und schlagkräftigen Standort errichtet. Das sei in Zeiten von unter Preisdruck stehenden Agrarmärkten wichtig. Insgesamt kostete das Projekt 18 Millionen Euro. Zwei Millionen davon flossen in Umwelt-, Schall- und Staubschutz. Er hoffe, dass dies jene Gruppe von Anrainern anerkenne, die den Ausbau kritisch sahen, sagte Auer.

Eigentlich wollte die RWA den Agrar-Terminal schon vor zwei Jahren eröffnen. Anrainer wehrten sich aber heftig. Letztlich ging die Sache bis zum Höchstgericht, das Unternehmen bekam Recht. An einer ansprechenden Gestaltung der Außenfassaden der Silos werde noch gearbeitet, sagte Auer. Man habe mit dem Ortsbildbeirat schon viel diskutiert.

Die Lagerkapazität in Aschach ist mit der Erweiterung von 92.000 auf 150.000 Tonnen gestiegen. Zuletzt wurden rund 250.000 Tonnen Getreide und Ölsaaten im Jahr umgeschlagen. Künftig sollen es mindestens 350.000 Tonnen sein, sagte Wolf.

Geliefert werden die Agrarprodukte von Landwirten und Lagerhäusern mit Traktor/Lkw, Schiff oder Bahn. Diese “trimodale Anbindung“ ist ein wesentlicher Pluspunkt des Standorts Aschach. Knapp die Hälfte des Getreides kommt derzeit aus Oberösterreich. Ebenfalls jeweils knapp die Hälfte kommt über die Straße und über die Donau. Der Schiff-Anteil soll künftig auf zwei Drittel steigen. Die zusätzlichen Kapazitäten werden vor allem aus dem Ausland, besonders Osteuropa, kommen.

Die RWA bereitet Getreide, Mais oder Soja auf und handelt damit. Abnehmer sind Mühlen, Futtermittelhersteller und Industriebetriebe. In Aschach selbst gibt es das Futtermittelwerk von Garant, einer RWA-Tochter, die „Rapso“-Mühle der VOG-Gesellschaft und die Stärkefabrik von Agrana.

Die Zahl der RWA- bzw. Garant-Mitarbeiter stieg dank der Investition von 50 auf 60. Geschlossen wurden die kleinen und alten Silo-Standorte in Linz-Wegscheid und in Neumarkt-Kallham.

Bei der Eröffnung dabei waren heute unter anderen auch Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter, der die Nachhaltigkeit des Standorts lobte, Agrarlandesrat Max Hiegelsberger und Bauernbund-Präsident Jakob Auer.

