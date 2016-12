Österreichs Haushalte zählen zu den reichsten in Europa

Die Überschrift suggeriert leider etwas anderes, als im Artikel steht. Denn es klingt leider nur so, als hätten Östereichs Haushalte eines der höchsten Privatvermögen.

Etwas näher kommt die entsprechende Überschrift in der Presse: "Österreichs Haushalte konsumieren am drittmeisten in EU"

Wobei man aber noch ergänzen müsste: "Österreichs Haushalte und der Österreichische Staat gemeinsam konsumieren am drittmeisten[...]"

Ein Schelm, wer dann auch noch wissen will, ob das Bankenrettungspaket auch dazu gezählt wurde...?!