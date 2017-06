Österreicher werden zu Frühbuchern

LINZ. Aus den Spätbuchern Europas wurden heuer Frühstarter. Seit November buchen die Österreicher ihre Sommerurlaube. Wer jetzt erst bucht, hat nicht mehr die große Auswahl.

Mit der Buchungslage für diesen Sommer ist die Reisebranche sehr zufrieden. Das zeigt ein OÖN-Rundruf bei großen Anbietern.

In der Verkehrsbüro-Gruppe hat man sowohl einen Überblick über die Auslandsbuchungen als auch über Österreich als Zielland über die Direktvermarktungstochter Eurotours (Hofer Reisen). "Wir liegen bei den Auslandsbuchungen um etwa fünf Prozent über dem sehr guten Jahr 2015", sagt Helga Freund, Mitglied des Vorstands im Verkehrsbüro. Bei den Österreichern, die in Österreich Urlaub machen, liege das Plus zehn Prozent über dem bereits guten Vorjahr.

Die im Europavergleich traditionell sehr spät buchenden Österreicher haben im Vorjahr registriert, dass sie nicht immer das bekommen haben, was und wohin sie wollten. "Auch heuer gilt: Es gibt nicht mehr überall alles", sagt Freund. "Im Juli und August ist es tatsächlich schwierig", bestätigt auch Felix König, Chef der Raiffeisen Reisewelt und Sprecher der Branche in Oberösterreich. Wer noch nicht gebucht hat, sollte sowohl zeitlich als auch was das Zielgebiet angeht, flexibel sein, sagen die Experten.

An der Oberen Adria wird es eng

Sehr gut gebucht bei den Selbstfahrern seien die oberitalienische Adria und der Gardasee sowie Kroatien, zählt Freund auf. Auf beiden Seiten der Adria gilt: "Je weiter man Richtung Süden fährt, desto einfacher wird es", ergänzt König. Auch bei TUI gibt es bei den klassischen Autoreiseländern Italien und Kroatien Zuwächse.

Das beliebteste Reiseziel der Österreicher abseits des Heimatlandes ist auch heuer wieder Griechenland, sagt TUI-Österreich-Chefin Lisa Weddig. Die Buchungszahlen würden in Summe um 40 Prozent höher liegen als im Jahr zuvor. Auf der Insel Kos, die im Vorjahr aufgrund der Flüchtlingskrise von den Urlaubern gemieden wurde, betragen die Steigerungen 78 Prozent, aber auch auf Kreta, wo es im Vorjahr schon Zuwächse gab, spricht die TUI von einem Plus von 37 Prozent. "Wir haben unser Hotelportfolio auf Kreta, Rhodos und Kos um 50 Prozent ausgeweitet", sagt Weddig.

König hat aber auch gute Nachrichten für Urlauber, die ab Linz in den Urlaub fliegen wollen. Veranstalter DTA ist vergangenen Samstag erstmals in der Saison zu einem Kreta-Flug abgehoben. Diese zweite Samstag-Verbindung auf die griechische Insel bringt neue Kapazitäten bis Ende September. Auch Teneriffa sei ab Linz noch zu bekommen, sagt König.

Mallorca wieder gefragt

Platz zwei der beliebtesten Auslandsziele ist Spanien. Gewinner sind hier Mallorca und die Kanarischen Inseln. Leichter als auf den Balearen seien derzeit noch Quartiere auf dem spanischen Festland um Malaga zu bekommen, sagt Freund.

Die Alternative zur Türkei ist für viele Urlauber in diesem Sommer Zypern. Die Türkei wird heuer aufgrund der Terrorgefahr und der politischen Unruhe wenig gebucht. Lange Zeit lag die Türkei auf Platz eins der beliebtesten Reiseländer. Heuer schafft sie es nicht einmal unter die Top Ten.

Immer beliebter werden Kreuzfahrten. Im Norden Europas seien kaum noch Kabinen zu bekommen. "Im Mittelmeer sind noch Angebote verfügbar", sagt Freund. Allein Ruefa zählt heuer ein Plus von 17 Prozent bei Kreuzfahrten gegenüber dem Vorjahr.

Versteckte Fallen bei Online-Reisebuchungen

Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) musste in Österreich im Vorjahr 190 Beschwerden zu Online-Reisebuchungen bearbeiten. In 77 von 100 Fällen wurden bei Flug-Onlinebuchungen zu Beginn des Buchungsprozesses die möglichen oder wahrscheinlichen Zusatzkosten nicht angezeigt, kritisieren die Verbraucherschützer. Sie empfehlen, Buchungsplattformen zu umgehen und direkt bei Airlines, Hotels oder Autovermietern zu buchen.

Das EVZ hat zehn Tipps zusammengestellt, um Konsumenten vor Fallen im Internet zu schützen.

Die ausgewiesenen Preise müssen alle Steuern und Gebühren enthalten, die jedenfalls anfallen werden. Überprüfen Sie, ob die von Ihnen gewünschten Extras im beworbenen Preis enthalten sind. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Online-Buchung und prüfen Sie Ihre Angaben aufmerksam auf Tippfehler. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion „flexible Reisedaten“ nicht voreingestellt ist. Prüfen Sie genau, was durch eine angebotene Versicherung abgedeckt wäre. Kästchen mit Zusatzleistungen dürfen laut EU-Recht nicht bereits vorab ausgewählt sein. Werden Sie darauf hingewiesen, dass für die Zahlung mit Kreditkarte eine Gebühr verrechnet wird? Machen Sie Screenshots bzw. Fotos von jedem Buchungsschritt. Der Vertrag kommt durch einen Klick zustande. Bei Reisebuchungen gibt es kein kostenloses Rücktrittsrecht! Kontrollieren Sie laufend Ihr E-Mail-Postfach: Wichtige Informationen wie etwa die Buchungsbestätigung könnten im Spam-Ordner („Junk-Mail“) gelandet sein

