Österreicher konnten ihr Vermögen verdoppeln

WIEN/ZÜRICH. Seit 2000 stieg das Nettovermögen auf knapp 200.000 Euro.

Ein erwachsener Österreicher besitzt im Durchschnitt 194.400 Euro Nettovermögen, weist der Global Wealth Report des Credit-Suisse-Forschungsinstituts aus. Im Jahr 2000 waren das noch 86.200 Euro. Damit liegt Österreich vor Deutschland und auf Rang 10 in der EU. Die Hälfte der Österreicher hat weniger als 49.500 Euro an Nettovermögenswert und ein knappes Drittel überhaupt weniger als 9400 Euro.

Zum Vermögen zählt die Studie sowohl Finanzvermögen, wie zum Beispiel Bargeld oder Bankguthaben, als auch Sachvermögen, wie Immobilien und Grundstücke. Das österreichische Gesamtvermögen sei um 2,6 Prozent zum Vorjahr gestiegen, so die Credit Suisse.

In Deutschland stieg das Durchschnittsvermögen pro Erwachsenem heuer gegen den weltweiten Trend um 2,8 Prozent auf 185.175 Dollar (174.184 Euro), Deutschland verzeichnete damit nach Japan und den USA den drittstärksten Zuwachs. Vor allem die Zahl der Reichen und Superreichen stieg dank der gewinnbringenden Immobilien-Entwicklung kräftig.

Weltweit geht die Schere auf

Weltweit ging die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf. Das Vermögen aller Menschen erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 256 Billionen Dollar. Das Pro-Kopf-Vermögen stagnierte durch die Zunahme der Weltbevölkerung bei 52.800 Dollar. "Die Folgen der Rezession von 2008/2009 werden das Wachstum weiterhin stark belasten. Immer mehr deutet auf eine langfristige Stagnation hin", sagte Credit-Suisse-Experte Loris Centola.

Österreichs Reichtum in Zahlen

644 Menschen in Österreich besitzen ein Nettovermögen von mehr als 50 Millionen Dollar (47,2 Millionen Euro), weist der weltweite Vermögensbericht der Credit Suisse aus. Diese Zahl der Superreichen hat sich in unserem Land seit dem Jahr 2000 mehr als vervierfacht. Die Zahl dieser Multimillionäre dürfte in den nächsten fünf Jahren weiter um 39 Prozent auf 897 ansteigen, schätzen die Banker.

217.000 Menschen in Österreich nennen ein Vermögen von mindestens einer Million Dollar (940.000 Euro) ihr Eigen. Diese rotweißroten Dollar-Millionäre sind in den vergangenen 16 Jahren deutlich mehr geworden: Ihre Zahl liegt drei Mal über der des Jahres 2000. Die Credit Suisse rechnet mit 291.000 Dollar-Millionären in Österreich in fünf Jahren.

0,7 Prozent der weltweiten Millionäre sind österreichische Staatsbürger. Das ist im Vergleich zum weltweiten Bevölkerungsanteil viel – dieser beträgt nur 0,1 Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung. Diese Zahl spiegelt auch die Dichte des Wohlstandes in unserem Land wider.

