Österreicher kaufen wieder mehr Brot und Gebäck bei klassischen Bäckereien

Trendwende: Die Hälfte des Branchenwachstums geht auf das Konto der Bäcker.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Totgesagte leben länger: Nach Jahren des Umsatzrückgangs haben Österreichs Bäcker im Vorjahr wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Sie waren für die Hälfte des Wachstums auf dem Markt für Backwaren verantwortlich, obwohl sie nur noch knapp 20 Prozent Marktanteil haben. 80 Prozent der Brotumsätze macht der Lebensmittelhandel.

Das geht aus einer Studie des Marktforschungsinstituts Gfk hervor. Um 32 Millionen Euro legte der Backmarkt 2016 insgesamt zu, 16 Millionen davon steuerten die "klassischen" Bäckereien bei. Die Bäcker selbst steigerten ihren Umsatz um neun Prozent auf 201 Millionen Euro. Ihren Anteil am Gesamtmarkt konnten sie von 17,2 Prozent auf 18,2 Prozent erhöhen (siehe Grafik).

Handel wächst nur leicht

"Es stimmt, Bäcker erleben derzeit eine Renaissance", bestätigt Franz Pils, Bäckermeister aus Leopoldschlag im Mühlviertel. "Die Leute schätzen es, wenn sie Brot und Gebäck ums Eck kaufen können und die Qualität stimmt." Pils führt den 1956 gegründeten Betrieb an der Grenze zu Tschechien in zweiter Generation. Drei Mitarbeiter arbeiten in der Produktion, fünf im Verkauf. Pils liefert bis nach Linz. "Ich könnte noch mehr Geschäft machen, wenn ich nicht so abgelegen wäre", sagt er.

Wie die meisten Bäcker hat auch Pils mit dem Überangebot in der Branche zu kämpfen. Konkurrenten sind Supermärkte, die großen Verbrauchermärkte (Interspar, Maximarkt, Merkur) und Diskonter. Viele haben Shops, in denen sie tiefgefrorene Teiglinge aufbacken. Den Gfk-Daten zufolge sind Supermärkte und Diskonter allerdings am Plafond angelangt. Sie legen nur gering zu.

Investitionen signalisieren, dass Bäcker an die Zukunft glauben. Im Innviertel zieht derzeit Rudolf Sailer aus Mauerkirchen im benachbarten Moosbach um fünf Millionen Euro eine neue Produktion hoch. Er hat 55 Mitarbeiter und eine breite Kundenstruktur: zwei Verkaufsstellen; Supermärkte; Hotels, unter anderem im bayerischen Bäderdreieck. Sein Bruder Adi hat übrigens österreichische Backkunst bis Japan gebracht. Er betreibt seit 1994 in Fukuoka eine Bäckerei mit Café und Restaurant.

Sein Konzept gefunden hat auch Christian Waldbauer. Er betreibt in Bad Schallerbach "Waldi’s" Backstube, außerdem ein Frühstückshotel und seit Juni "Waldi’s Kult", eine Mischung aus Bäckerei, Kaffeehaus und Lokal. "Es ist als Bäcker unerlässlich, verschiedene Standbeine zu haben. Ich will nicht davon abhängig sein, ob wer bei mir nur eine Semmel kauft oder nicht."

Schwacher Start ins Jahr 2017

Rosig ist es für die Branche nicht. Drei Viertel der Bäcker beklagen laut KMU-Forschung Austria hohen Preisdruck, einem Drittel fehlen Fachkräfte. Die Umfrage des Instituts zeigt außerdem: Der Optimismus ist nach dem guten Jahr 2016 ein wenig geschwunden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema