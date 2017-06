Österreicher greifen verstärkt zum Benziner

WIEN. Im Mai wurden zwischen Boden- und Neusiedlersee um 14 Prozent mehr neue Pkw zugelassen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders gefragt waren Autos mit Benzinmotoren - mit einem Plus von 29,2 Prozent. Die Neuzulassungen von Diesel-Pkw-stagnieren.

Unter den 20 meistverkauften Marken verzeichnete Suzuki (im Bild das Modell Vitara) mit einem Plus von 68,9 Prozent (902 Stück) den größten Zuwachs Bild: Suzuki

Der österreichische Autohandel freut sich über einen starken Mai: Im Wonnemonat wurden zwischen Neusiedler- und Bodensee 32.426 Autos erstmals zum Verkehr zugelassen - also um fast 14 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres. Damit wurde nach 2009 der zweithöchste Mai-Markt der vergangenen 15 Jahre verzeichnet. Auch insgesamt wurden um rund 14 Prozent mehr Kraftfahrzeuge neu zugelassen, gab die Statistik Austria am Montag bekannt. Auch in der kumulierten Betrachtung stieg der Gesamtmarkt weiter an. Mit 151.120 Neuzulassungen wuchs der Pkw-Markt von Jänner bis Mai um 9,5 Prozent zum Vorjahr an und ist damit nach fünf Monaten der drittstärkste Markt der vergangenen 20 Jahre.

Gründe, die zu dieser anhaltenden positiven Marktentwicklung führen, sind laut dem Importeur Porsche Austria (u. a. mit den Marken VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche) „die stabile wirtschaftliche Situation in Österreich, die bei Unternehmenskunden, aber auch bei Privatkunden zur positiven Kaufstimmung“ beitrage. „Niedrige Zinsen und Treibstoffpreise, sowie eine Vielzahl an neuen wirtschaftlichen Modellen in allen Marktsegmenten verstärken diesen Effekt.“

Bis Mai wurden 151.120 Pkw neu zugelassen (plus 9,5 Prozent) Quelle: Reuters



Besonders auffällig: Während die Neuzulassungen von benzinbetriebenen Autos um 29 Prozent zunahmen, blieben jene von dieselbetriebenen Pkw weitgehend unverändert (+0,1 Prozent). Pkw mit Elektroantrieb verzeichneten ebenfalls ein Plus von 44,6 Prozent - allerdings auf sehr niedrigem Niveau (nur 1,3 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen). Stark nach oben wiesen auch die Neuanmeldungen von Hybridautos (Kombination aus Benzin- und Elektromotor). Davon wurden 713 Stück (=2,2 Prozent vom Gesamtmarkt) zugelassen - um mehr als doppelt so viele wie im Mai 2016.

Ähnlich ist das Bild, wenn man die ersten fünf Monate kumuliert betrachtet: Die Neuzulassungen der Benziner haben um 23,8 Prozent auf 67.852 Einheiten zugelegt, jene der Diesel-Pkw sind um 2,6 Prozent gesunken (auf 77.761 Stück). Die Neuzulassungen von Hybridautos haben sich von Jänner bis Mai 2017 mehr als verdoppelt - auf 3255 Stück. Die Marktanteile in den ersten fünf Monaten verteilen sich wie folgt: 51,5 Prozent entfallen auf den Selbstzünder, 44,9 Prozent auf den Benziner. Hybrid-Pkw kommen auf 2,2 Prozent, E-Autos auf 1,4 Prozent. Erdgasfahrzeuge (104 Stück - oder 0,1 Prozent) kommen nicht wirklich vom Fleck.

Von den Marken unter den Top 20 gab es im Mai 2017 die größten Zuwächse bei Suzuki (plus 68,9 Prozent auf 902 Stück), Mercedes (plus 59,6 Prozent/1630 Stück), Dacia (55,8 Prozent/997 Stück) und Mazda (50,2 Prozent/999 Stück). Am meisten eingebüßt unter den besten 20 Marken haben Kia (minus 31,9 Prozent/761 Stück), Opel (minus 23,9 Prozent/2014 Einheiten) und Audi (minus 14,4 Prozent/1522 Stück).

Leistungsstarke Pkw gefragt

Die neu zugelassenen Pkw in Österreich werden immer leistungsstärker: Den größten Zuwachs gab es im Mai 2017 in der Klasse ab 126 kW (171 PS): plus 22,2 Prozent auf 4567 Stück. Die meisten Erstzulassungen gab es in der Klasse zwischen 78 und 92 kW (106 bis 125 PS), auf die ein Viertel aller Neuzulassungen entfiel - plus 19,3 Prozent auf 8984 Stück.

