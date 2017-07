Österreicher fahren in diesen Ferien am liebsten nach Italien und Kroatien

Sabtours: "Kroatien ist im August ausgebucht" – Urlaub daheim gefragt wie lange nicht.

Auf dem Strand in Kroatien Bild: Volker Weihbold

Mit dem Auto in den Ferien ans Mittelmeer – das ist immer noch die beliebteste Art der Österreicher, im Ausland Urlaub zu machen. Heuer stehen Italien und Kroatien als Top-Auslandsziele ganz oben auf der Ferienziel-Liste, hat eine Befragung der Statistik Austria ergeben.

Danach folgen Deutschland, Spanien und Griechenland. Nur 4,4 Prozent der Sommerurlaube gingen im Vorjahr weiter in die Ferne, heuer dürfte es nicht viel anders werden.

Das einstige Top-Ziel Türkei spielt nach wie vor keine Rolle in der Ferienplanung. "Bei uns hat heuer Kroatien Italien als gefragtestes Urlaubsziel verdrängt. Für August müssen wir unseren Kunden leider sagen, dass Kroatien allgemein ausgebucht ist", sagt Markus Bürger, Vertriebsleiter von Sabtours. Diese oberösterreichische Touristik-Gruppe bietet über 18 Reisebüros Bus- und andere Reisen an.

Kroatien als sicheres Reiseland mit schönen Badeplätzen und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sei derzeit einfach unschlagbar, im August seien dort keine Zimmer mehr zu bekommen. "Im Juli vielleicht da und dort noch ein Haus", sagt Bürger.

Generell sind die Oberösterreicher wieder viel stärker in Reiselaune als voriges Jahr, das in der Branche wegen der allgemeinen Sicherheitslage als "Katastrophenjahr" schmerzliche Einschnitte gebracht hat.

Starke Buchungen registriert Sabtours weiterhin bei Mittelmeer-Kreuzfahrten. Aber auch Österreich als Urlaubsland ist gefragt wie lange nicht, vor allem auch bei den eigenen Landsleuten, berichtet das größte Incoming-Reisebüro Eurotours, das zur Verkehrsbüro-Gruppe gehört. Wieder legten die Umsätze um zehn Prozent zum Vorjahr zu, vor allem, weil die Österreicher selbst wegen der Berge, Seen und Thermen im eigenen Land ihren Urlaub verbringen wollen.

Österreich-Urlaub im Trend

Alle Bundesländer außer Niederösterreich profitieren von der höheren Nachfrage, teilte das Reisebüro mit. "Die umliegenden Krisen und Anschläge, von denen auch europäische Länder betroffen waren, verhelfen dem Österreich-Urlaub zu einem erneuten Hoch", sagte Verkehrsbüro-Vorstand und Eurotours-Geschäftsführerin Helga Freund. Für eine Woche Sommerurlaub geben die Österreicher laut Eurotours 500 bis 650 Euro pro Person aus. Gäste aus dem Ausland lassen sich den Urlaub (auch wegen der teureren Anreise) mehr kosten. Hier sind es 650 bis 1250 Euro pro Person und Woche.

Der Trend zu häufigen Kurzurlauben hält zwar seit vielen Jahren an, doch heuer "haben viele Oberösterreicher früher gebucht als in den Vorjahren", sagt der Sabtours-Manager. Dennoch gebe es heuer eine stärkere Nachfrage nach Last-Minute-Angeboten. Anders als früher bedeutet Last-Minute nicht mehr automatisch niedrigere Preise. Die Reiseveranstalter hätten gelernt, knapper zu kalkulieren und weniger Flieger zu chartern. "Also sind sie recht gut gebucht und brauchen keine Dumpingpreise anbieten", so Bürger. Für einzelne Ziele gebe es aber bei Last-Minute niedrigere Preise.

