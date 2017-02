Österreicher erwarten Verbesserung der Konjunktur

WIEN. Die Österreicher erwarten wieder eine deutliche Verbesserung der Konjunktur. Dagegen geht die Hoffnung auf steigende Einkommen etwas zurück.

Auch die bisher sehr hohe Anschaffungsneigung stagniert, geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen der einer Umfrage zum Konsumklima hervor.

Die Erwartung wachsender Wirtschaftsleistung in Österreich stieg demnach im vierten Quartal 2016 erstmals seit 2013 wieder in den positiven Bereich. In Europa stieg das Konsumklima sogar auf den höchsten Wert seit neun Jahren.

"Nach länger anhaltender Skepsis gegenüber den wirtschaftlichen Potenzialen kehrt Zuversicht in Österreich ein", kommentiert Paul Unterhuber von GfK-Österreich die Ergebnisse. Von der Politik würden sich die Österreicher "offenbar Stabilität und günstige Rahmenbedingungen für einen spürbaren Wachstumsimpuls der Wirtschaft" wünschen.

Auch europaweit sind laut Umfrage die Konjunkturerwartungen im vierten Quartal gestiegen. Die beherrschenden Themen seien Syrien und der Terror in Europa, die US-Präsidentenwahl und das weitere Erstarken nationalistischer Parteien und Tendenzen gewesen. Davon hätten sich die Verbraucher aber nicht anstecken lassen.

