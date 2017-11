Österreicher bleiben dem klassischen Sparbuch treu

LINZ. 1,1 Millionen Österreicher wollen am heutigen Weltspartag ihre Bankfiliale besuchen.

Die Österreicher halten sowohl am Weltspartag als auch an ihrem konservativen Sparverhalten fest. 1,1 Millionen Österreicher wollen heute ihre Bankfiliale aufsuchen. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen hervor.

Acht von zehn Oberösterreichern (81 Prozent) haben ein Sparbuch oder eine Sparkarte, einen Bausparvertrag haben zwei Drittel. Wertpapiere haben nur 22 Prozent.

Österreich sei europaweites Schlusslicht bei den Renditen auf privates Geldvermögen, hieß es in einer Aussendung der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer. In Österreich sei die Rendite zwischen 2012 und 2015 nach Abzug der Inflation bei einem Prozent gelegen, so der Obmann des Fachverbandes, Hannes Dolzer.

51.980 Euro Vermögen

Die Hälfte der Österreicher hat nach Abzug der Schulden weniger als 16.000 Euro auf der hohen Kante. Sie bilden die "Vermögens-Unterklasse" mit weniger als 30 Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens pro Kopf. Im Durchschnitt besitzen die Österreicher pro Kopf ein Netto-Finanzvermögen von 51.980 Euro. Das geht aus einer Studie der Allianz Versicherung Österreicher hervor.

Aus Sicht der Allianz ist das Festhalten der Österreicher am Sparbuch eine "Aufstiegsbremse". Um in der Mittelklasse beim Vermögen aufzusteigen, seien Veränderungen im individuellen Veranlagungsverhalten dringend notwendig, wird Martin Brucker, Chief Investment Officer der Allianz-Gruppe in Österreich, in einer Aussendung zitiert.

